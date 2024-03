Αθλητικά

Τραμπζονσπόρ – Φενερμπαχτσέ: Ποδοσφαιριστές κινδυνεύουν με αποκλεισμό ενός χρόνου μετά τα άγρια επεισόδια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με βαριά τιμωρία κινδυνεύουν πέντε παίκτες της Φενέρμπαχτσε, οι οποίοι συμμετείχαν στα επεισόδιο με τους οπαδούς της Τραμπζονσπόρ

-







Χαμός έγινε στο φινάλε του ματς της Τραμπζονσπόρ με την Φενέρμπαχτσε στην Τραπεζούντα, με οπαδούς των γηπεδούχων να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο μετά το φινάλε του ματς.

Αντιμέτωποι με την αθλητική δικαιοσύνη αναμένεται να βρεθούν και πέντε παίκτες των φιλοξενούμενων, οι οποίοι ενεπλάκησαν στα επεισόδια.

Οι Οουστερβόλντε, Οσαγί, Γιουκσέκ, Φρεντ και Μπατσουαγί αναμένεται να απολογηθούν για τις πράξεις τους, καθώς «απάντησαν» στην επίθεση που δέχτηκαν. Μάλιστα, σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα του τουρκικού ποδοσφαίρου κινδυνεύουν με αποκλεισμό από τρεις μήνες έως έναν χρόνο.

Παρά την επέμβαση της αστυνομίας και της ασφάλειας του γηπέδου, οι συγκρούσεις μεταξύ παικτών και οπαδών δεν αποφεύχθηκαν, με τον αγωνιστικό χώρο να θυμίζει... εμπόλεμη ζώνη!

Συγκεκριμένα, στην προσπάθειά τους να πάνε στα αποδυτήρια, οι φιλοξενούμενοι περνούσαν ανάμεσα από τους χούλιγκανς (!), με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να γρονθοκοπήσει τον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς.

Ο Μπατσουαγί από την πλευρά του κλώτσησε με γυριστή κλωτσιά οπαδό που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, ενώ, ο Οσαγί-Σάμουελ πάλεψε στα ίσα με έναν μασκοφορεμένο οπαδό, ρίχνοντάς τον στο χορτάρι και χτυπώντας τον με μανία από πάνω του!

Οι εικόνες σοκάρουν, ενώ, χαρακτηριστική είναι εκείνη όπου ένας φίλαθλος έχει πάρει το σημαιάκι του κόρνερ και κηνυγά τους παίκτες της αντιπάλου του Ολυμπιακού στα προημιτελικά του Conference League!

Πηγή: sport-fm.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Στο Ευρωκοινοβούλιο οι συγγενείς των θυμάτων

Κέιτ Μίντλετον: Νέα δημόσια εμφάνιση

Κρεμλίνο - Πούτιν: Θριαμβευτική η επανεκλογή του και απόδειξη στήριξής του