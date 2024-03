Κοινωνία

Κυψέλη: Ανήλικοι έκλεψαν 42χρονο

Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν για ληστεία ενός ενήλικα.

Ένας 42χρονος έπεσε θύμα ληστείας από δύο παιδιά το απόγευμα της Κυριακής, στην Κυψέλη.

Τα παιδιά πλησίασαν τον άνδρα και υπό την απειλή κατσαβιδιού του άρπαξαν το κινητό.

Λίγο αργότερα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. που έκαναν περιπολία στην περιοχή.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, απογευματινές ώρες της 17-3-2024, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, 2 ανήλικοι, ηλικίας 15 και 14 ετών, για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν 42χρονο στην περιοχή της Κυψέλης και με τη χρήση σωματικής βίας αλλά και την απειλή αιχμηρού αντικειμένου (κατσαβίδι) κατάφεραν να αποσπάσουν κινητό τηλέφωνο.

Περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, μετά από στοχευμένες αναζητήσεις εντόπισαν τους κατηγορουμένους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

