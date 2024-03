Οικονομία

Καθαρά Δευτέρα: Επιστρέφουν οι εκδρομείς - Αυξημένη κίνηση στις Εθνικές Οδούς

Σε ποιες οδούς είναι αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση και τι ισχύει με τα μέτρα της Τροχαίας.

Επιστρέφουν στην Αττική οι εκδρομείς του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, με αποτέλεσμα η κίνηση να είναι αυξημένη στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, αλλά και στην Αθηνών-Λαμίας. Ειδικότερα στην Αθηνών-Κορίνθου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από τον Ισθμό μέχρι και τα διόδια Ελευσίνας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο κομμάτι από την Κινέττα μέχρι τα Μέγαρα.

Ανάλογη εικόνα παρατηρείται και στην Αθηνών-Λαμίας με τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος του Αυλώνα μέχρι τα διόδια Αφιδνών, ενώ αρκετές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στο οδικό τμήμα από Αφίδνες μέχρι τη γέφυρα Καλυφτάκη.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΑΣ, από τις 6 το πρωί σήμερα μέχρι τις 6 το απόγευμα συνολικά 51.495 οχήματα έχουν επιστρέψει στην Αττική. Συγκεκριμένα, 22.965 αυτοκίνητα μέσω της Αθηνών-Λαμίας και 28.530 μέσω της Αθηνών-Κορίνθου. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα πέρσι είχαν επιστρέψει στην Αττική σχεδόν 20 χιλιάδες οχήματα παραπάνω. Ειδικότερα είχαν επιστρέψει 71.140 οχήματα (29.800 από Αθηνών-Λαμίας και 41.340 μέσω της Αθηνών-Κορίνθου).

Υπενθυμίζεται ότι λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης, ενώ έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της Χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Τέλος, σημειώνεται ότι για το ρεύμα εισόδου ισχύει έως τις 21:00 απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας:

Τα οχήματα που προσφέρουν οδική βοήθεια, σύμφωνα με ν. 3651/2008, τα φορτηγά αυτοκίνητα των ΕΛΤΑ, τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιρειών διανομής τύπου, τα φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας (Φ.Δ.Χ.) και ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που μεταφέρουν ζώντα ζώα, ευπαθή τρόφιμα, όπως αυτά αναφέρονται στη διεθνή συμφωνία ΑΤΡ, (άρθρο 3 του Κεφαλαίου ΙΙ της υπ’ αρ. 50786/3319/2014 (Β’ 2418) κοινής υπουργικής απόφασης, εφόσον το ποσοστό του φορτίου των παραπάνω προϊόντων που μεταφέρονται είναι τουλάχιστον το 10% του ωφέλιμου φορτίου.

Τα γερανοφόρα οχήματα εφόσον παρέχουν έργο οδικής βοήθειας σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 6 του ν.3651/2008 (ΦΕΚ Α 44/18.03.2008) και δεν μεταφέρουν άλλα υλικά ή εξοπλισμό πέρα των αναγκαίων για την παροχή υπηρεσιών για το έργο της οδικής βοήθειας και διαθέτουν έγγραφα ή σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση για το κατεπείγοντος της αποστολής τους για την παροχή της οδικής βοήθειας.

Τα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς νερού (υδροφόρα) όταν αυτά κινούνται για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Τα φορτηγά οχήματα (ψυγεία) δημοσίας (Φ.Δ.Χ.) και ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που μεταφέρουν νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα.

Τα φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης για αδρανοποίηση, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 1069/2009, εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας και συνοδεύονται από το προβλεπόμενο εμπορικό έγγραφο.

Τα φορτηγά οχήματα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΟΤΕ, Φυσικό Αέριο, κ.λπ.) όταν κινούνται για αποκατάσταση έκτακτων βλαβών των δικτύων τους και μόνο εφόσον συνοδεύονται από έγγραφη εντολή του οικείου οργανισμού.

Τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν καύσιμα για τον ανεφοδιασμό μέσων πυρόσβεσης, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα ή παραστατικά.

Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού μουσικών και θεατρικών παραστάσεων και τα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση και μεταφορά εξοπλισμού για την κάλυψη τηλεοπτικών και κινηματογραφικών γεγονότων.

Τα φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν οξυγόνο για ιατρικούς σκοπούς.

Τα μηχανήματα έργου των ΔΕΣΕ και τα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, μετά από αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και με σχετική απόφαση της κατά τόπου αρμόδιας Διεύθυνσης Τροχαίας.

Τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Τα φορτηγά οχήματα και μηχανήματα έργου των εταιρειών παραχώρησης που διαχειρίζονται τους αυτοκινητόδρομους και των υπεργολάβων τους προκειμένου να εκτελούν απρόσκοπτα το έργο που τους έχει ανατεθεί.

Τα φορτηγά οχήματα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Τα φορτηγά οχήματα μεταφοράς αγωνιστικών αυτοκινήτων και τα φορτηγά οχήματα δια-σκευασμένα σε αυτοκινούμενα επισκευής-συντήρησης (service) παροχής βοήθειας σε αγωνιστικά αυτοκίνητα.

