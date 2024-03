Αθλητικά

Τουρκία: H Φενέρμπαχτσε απειλεί με αποχώρηση από το πρωτάθλημα μετά τα επεισόδια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Φενέρμπαχτσε εξέδωσε ανακοίνωση και απειλεί με αποχώρηση από το τουρκικό πρωτάθλημα μετά τα σοβαρά επεισόδια στην Τραπεζούντα

-

Τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής έπειτα από το τέλος της αναμέτρησης της Τράμπζονσπορ με τη Φενέρμπαχτσε στην Τραπεζούντα, όταν οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και ήρθαν στα χέρια με τους παίκτες των φιλοξενούμενων, έχουν προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις στην Τουρκία.

Osayi, Fenerbahce taraftari seni hicbir zaman unutmayacak. pic.twitter.com/t5PViNJ7Rd — Kad?oglu (@kadimfenerli) March 17, 2024

Οι πρωτοφανείς εικόνες έχουν προκαλέσει αναστάτωση, και αυτήν τη φορά όχι μόνο σε αθλητικό επίπεδο. Το υπουργείο Εσωτερικών έχει αρχίσει έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών και μίλησε ήδη για δώδεκα συλλήψεις.

Σε μία ανεπανάληπτη μάχη τίτλου με τη Γαλατασαράι, η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται δύο βαθμούς πίσω, όμως σε ανακοίνωσή της αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, ακόμα και με την αποχώρησή της από το πρωτάθλημα.

18.03.2024 TARIHLI YONETIM KURULU TOPLANTI TUTANAGI



Yonetim Kurulu, 18.03.2024 tarihinde toplanarak asag?daki karar? alm?st?r.



1- Tuzugumuzun 20. Maddesinin ikinci f?kras?n?n (c) bendi geregi Yonetim Kurulu’nun tamam?n?n talebi uzerine, asag?daki gundemle Olaganustu Genel Kurul… pic.twitter.com/zXwUyBqWwS — Fenerbahce SK (@Fenerbahce) March 18, 2024

Το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε έκτακτη γενική συνέλευση την Τρίτη 2 Απριλίου (και επαναληπτική μία εβδομάδα αργότερα αν δεν υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία), με έξι θέματα στην ατζέντα.

«Θα εξεταστούν οι δράσεις που θα πρέπει να αναλάβουμε, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσής της πρώτης ομάδας από τη Super League, με βάση τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο παιχνίδι της 17ης Μαρτίου (σ.σ κόντρα στην Τράμπζονσπορ) και τα πρόσφατα γεγονότα στο τουρκικό ποδόσφαιρο», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Φενέρ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κλιματική Κρίση: Πού ξεπέρασε τους 62 βαθμούς Κελσίου η αισθητή θερμοκρασία

Κέιτ Μίντλετον: Τα ερωτήματα για την πρώτη της δημόσια εμφάνιση

Γάζα: Αιφνιδιαστική τηλεφωνική συνομιλία Μπάιντεν - Νετανιάχου