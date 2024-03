Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Θρίλερ με θάνατο άνδρα μετά από καυγά

Μυστήριο καλύπτει τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, καθώς η σορός δεν φέρει πλήγμα από όπλο ή αιχμηρό αντικείμενο.

Θρίλερ επικρατεί σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε την ζωή του ένας 40χρονος άνδρας, μετά από καυγά.

Ο 40χρονος βρέθηκε νεκρός, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σε καταυλισμό Ρομά, στην περιοχή Κουτάλα, στον Ασπρόπυργο.

Ο άνδρας δεν έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο ή αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 40χρονος λίγη ώρα νωρίτερα είχε εμπλακεί σε καυγά με άλλο άτομο.

Την ακριβή αιτία θανάτου αναμένεται να δείξει η νεκροψία – νεκροτομή.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας φέρει βαριές κακώσεις σε πολλά σημεία του σώματός του.

Η Αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του τραγικού περιστατικού.

