Εορτολόγιο - 19 Μαρτίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Την μνήμη ποιων Αγίων τιμά στις 19 Μαρτίου η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε χρόνια πολλά.

Σήμερα, 19 Μαρτίου 2024, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Διοδώρου πρεσβυτέρου και Μαριανού διακόνου.

Μαρτύρων Χ ρυσάνθου και Δαρείας της Αθηναίας.

Κλαυδίου, Ιλαρίας και των τέκνων Ιάσωνος και Μαύρου (†283).

Ανεκτού και Παγχαρίου.

Νεομάρτυρος Δημητρίου του Τορναρά (2) (†1564).

Η ανατολή του Ηλίου είναι στις 06:30, η δύση στις 18:35 και η Σελήνη 8.6 ημερών Ο βίος των Αγίων Χρρυσάνθου και Δαρείας Οι άγιοι Χρύσανθος και Δαρεία, έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορος Νουμεριανού. Ο Χρύσανθος ήταν γιος επιφανούς ειδωλολάτρη της Αλεξάνδρειας, κατηχήθηκε όμως στην χριστιανική πίστη από κάποιον ορθόδοξο επίσκοπο και βαπτίσθηκε χριστιανός. Όταν ο πατέρας του πληροφορήθηκε τη πράξη του, προσπάθησε μάταια με διάφορους τρόπους να τον μεταπείσει. Τελευταία του ελπίδα υπήρξε ο γάμος του με μία Ελληνίδα ειδωλολάτρισσα, τη Δαρεία. Όμως και ο άγιος είχε τα δικά του σχέδια και μετά από πολλές συζητήσεις και κατηχήσεις, κατάφερε να πείσει τη Δαρεία, ότι η πραγματική πίστη και αλήθεια ευρίσκεται κοντά στο σωτήρα Χριστό. Μόνη της η αγία, παρεκάλεσε να βαπτισθεί Χριστιανή. Έκτοτε επιδόθηκαν με θαυμαστό ζήλο στη διάδοση του Λόγου του Θεού. Γι αυτό συνελήφθησαν και υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια. Όταν οι βασανιστές του, είδαν ότι ούτε αυτά κάμπτουν το ορθόδοξο φρόνημά τους τούς έριξαν σε κάποιο βρωμερό λάκκο, όπου και ετελειώθησαν και ανήλθαν νικηφόροι στο ουράνια σκηνώματα της βασιλείας του Θεού.

Πήγη: ecclesia.gr

