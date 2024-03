Οικονομία

Συντάξεις Απριλίου: Πότε πληρώνονται ανά Ταμείο

Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους πριν από το τριήμερο της 25ης Μαρτίου.

Την προτελευταία εβδομάδα του Μαρτίου θα αρχίσει η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Απριλίου 2024.

Αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες, το χρονοδιάγραμμα για την πληρωμή των συντάξεων του Απριλίου, διαμορφώνεται ως εξής:

Στις 26 Μαρτίου θα πληρωθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις από τον ΟΑΕΕ ,τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) [σημ: οι δικαιούχοι θα βρουν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους από το Σάββατο, 23 Μαρτίου]

Στις 28 Μαρτίου θα καταβάλλουν τις κύριες και επικουρικές συντάξεις το ΙΚΑ, το ΝΑΤ και το Δημόσιο [σημ: οι δικαιούχοι θα βρουν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους από την Τετάρτη, 27 Μαρτίου] .

το ΙΚΑ, το ΝΑΤ και το Δημόσιο . Στις 28 Μαρτίου επίσης, θα δοθούν οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και των υπόλοιπων ταμείων του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) [σημ: οι δικαιούχοι θα βρουν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους από την Τετάρτη, 27 Μαρτίου] .