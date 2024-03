Αθλητικά

Γκριεζμάν: Ο τραυματισμός “τελειώνει” το ρεκόρ του

Η Εθνική Γαλλίας θα παραταχθεί σε φιλικά ματς χωρίς τον επιθετικό της, εξέλιξη που διακόπτει το ρεκόρ των σερί αγώνων με την φανέλα των τρικολόρ.

Δίχως τον Αντουάν Γκριεζμάν θα παραταχθεί η Γαλλία στα φιλικά με τη Γερμανία και τη Χιλή.

Ο έμπειρος επιθετικός υπέστη τραυματισμό στον αστράγαλο, όπως ανακοίνωσε η Εθνική ομάδα την Δευτέρα. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Γκριεζμάν βλέπει να ολοκληρώνεται το ρεκόρ των 84 διαδοχικών αγώνων για τη χώρα του.

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο τέταρτος καλύτερος σκόρερ της Γαλλίας με 44 γκολ σε 127 εμφανίσεις, θα αντικατασταθεί από τον μέσο Ματέο Γκεντουζί.

Ο 24χρονος αγωνίζεται στη Λάτσιο ως δανεικός από την Μαρσέιγ και έχει συμμετάσχει επτά φορές με τη φανέλα της Γαλλίας.

Οι «τρικολόρ» υποδέχονται τη Γερμανία στο «Parc Olympique Lyonnais» το Σάββατο και ακολουθεί η Χιλή στο «Stade Velodrome» στις 26 Μαρτίου.

