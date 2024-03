Κόσμος

Τραμπ: Ο πρίγκιπας Χάρι θα μπορούσε να απελαθεί από τις ΗΠΑ εάν... (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιο λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να απελάσει από τις ΗΠΑ τον πρίγκιπα Χάρι.

-

Ο πρίγκιπας Χάρι θα μπορούσε να απελαθεί από τις ΗΠΑ αν είπε ψέματα για τη λήψη ναρκωτικών στην αίτηση για αμερικανική βίζα, σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο της χώρας Ντόναλντ Τραμπ.

Θα μπορούσε να απελαθεί ο πρίγκιπας Χάρι; Σε μια προεπισκόπηση μιας συνέντευξης στο GB News που πρόκειται να μεταδοθεί το βράδυ της Τρίτης, ο Τραμπ τοποθετήθηκε σχετικά με τη βίζα στον Χάρι, λέγοντας ότι ο πρίγκιπας, ο οποίος ζει τώρα στην Καλιφόρνια, δεν θα έπρεπε να τυγχάνει ειδικής μεταχείρισης. «Θα πρέπει να δούμε αν ξέρουν κάτι για τα ναρκωτικά και αν είπε ψέματα θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα», δήλωσε ο Τραμπ.«Το οποίο μπορεί να σημαίνει ... να μην μείνει στην Αμερική;» ρώτησε ο Νάιτζελ Φάρατζ, με τον Τραμπ να απαντά: «Ω, δεν ξέρω. Θα πρέπει να μου πείτε εσείς. Απλά πρέπει να μου πείτε». Το καθεστώς της βίζας του πρίγκιπα Χάρι βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νομικής διαμάχης από τότε που μια αμερικανική συντηρητική δεξαμενή σκέψης, το Heritage Foundation, μήνυσε πέρυσι το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) για πρόσβαση στα αρχεία μετανάστευσής του, μεταδίδει το Politico. Οι αιτούντες για ορισμένες αμερικανικές βίζες πρέπει συνήθως να αποκαλύπτουν αν έχουν πάρει ποτέ ναρκωτικά, και κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη της αίτησής τους. Άλλα δημόσια πρόσωπα έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα κατά την είσοδό τους στις ΗΠΑ λόγω της αναφερόμενης χρήσης ναρκωτικών. Στα απομνημονεύματά του "Spare", ο Χάρι παραδέχτηκε ότι έκανε χρήση διαφόρων ναρκωτικών και ψυχεδελικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της κοκαΐνης, της μαριχουάνας και παραισθησιογόνων μανιταριών, αλλά δεν είναι σαφές αν το δήλωσε αυτό στην αίτησή του για βίζα. Δεξιοί σχολιαστές τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν στραφεί εναντίον του Χάρι και της συζύγου του Μέγκαν Μαρκλ μετά την αμφιλεγόμενη αποχώρησή τους από τη βασιλική οικογένεια και τη μετακόμισή τους στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ, ο οποίος έχει κυριαρχήσει στις προκριματικές εκλογές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ενόψει των αμερικανικών εκλογών του Νοεμβρίου, έχει επανειλημμένα βάλει στο στόχαστρο το ζευγάρι υψηλού προφίλ, λέγοντας κάποτε: «Δεν είμαι θαυμαστής της Μέγκαν, δεν είμαι θαυμαστής της».

Ειδήσεις σήμερα:

Εισαγγελέας δικάζεται για κακουργήματα

Χαϊδάρι - Θησείο: Ένοπλες ληστείες σε ξενοδοχεία με διαφορά μισής ώρας

Νεαρή προαγωγός εξέδιδε 7 ανήλικες σε ξενοδοχεία της Αθήνας