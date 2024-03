Κόσμος

Νετανιάχου : Αναγκαία η εισβολή στην Ράφα για να καταστραφεί η Χαμάς

Ο Λευκός Οίκος κάλεσε το Ισραήλ να επανεξετάσει τη στρατηγική για την πόλη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας,

Η καταστροφή της Χαμάς στη Ράφα απαιτεί μια χερσαία εισβολή από τις ισραηλινές δυνάμεις, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, έπειτα από μια έκκληση του Λευκού Οίκου να επανεξετάσει το Ισραήλ τη στρατηγική για την πόλη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου έχουν εκτοπιστεί εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Ενημερώνοντας τους βουλετές, ο Νετανιάχου τόνισε ότι είχε καταστήσει «εξαιρετικά σαφές» στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν «ότι είμαστε αποφασισμένοι να ολοκληρώσουμε την εξάλειψη αυτών των ταγμάτων (Χαμάς) στη Ράφα και δεν υπάρχει τρόπος να το κάνουμε αυτό παρά μόνο με χερσαία επιχείρηση».

Εντωμεταξύ ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν ανακοίνωσε χθες Δευτέρα 18 Μαρτίου στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ και Ισραήλ θα συζητήσουν εις βάθος με ποιον τρόπο θα εξελιχθεί η κατάσταση στην Γάζα, όπου κλιμακώνεται η ανθρωπιστική κρίση έπειτα από συγκρούσεις έξι μηνών.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αυτήν ή την επόμενη εβδομάδα, και καμία επιχείρηση στην Ράφα δεν πρόκειται να γίνει πριν από τις συνομιλίες αυτές. Ο Τζο Μπάιντεν θεωρεί ότι μία ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην Ράφα «θα ήταν λάθος», και είπε στον ισραηλινό πρωθυπουργό ότι είναι «πολύ ανήσυχος» για το θέμα, δήλωσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

