Εαρινή ισημερία 2024: Η πρώτη ημέρα της άνοιξης

Πότε ακριβώς οριοθετείται από τους ειδικούς η επίσημη έναρξη της ανοιξιάτικης περιόδου για το 2024.

Το ξεκίνημα της φετινής άνοιξης στο βόρειο ημισφαίριο, επομένως και στην Ελλάδα, σηματοδοτεί η εαρινή ισημερία που καταγράφηκε σήμερα, Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 στις 05:06 τα ξημερώματα.

Οι ισημερίες -εαρινή και φθινοπωρινή- καθορίζουν την έναρξη της άνοιξης και του φθινοπώρου αντιστοίχως, ενώ τα ηλιοστάσια -θερινό και χειμερινό- σηματοδοτούν την έναρξη του καλοκαιριού και του χειμώνα.

Ενώ από αστρονομική άποψη η άνοιξη αρχίζει με την εαρινή ισημερία, στην πραγματικότητα,όπως έχουν διαπιστώσει οι επιστήμονες, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής η Φύση εισέρχεται όλο και πιο πρόωρα στον ανοιξιάτικο κύκλο της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα η μέρα της ισημερίας δεν συμπίπτει με την ημέρα όπου υπάρχει ακριβώς ίση ημέρα και ίση νύχτα.

Η ίση μέρα-ίση νύχτα συμβαίνει μόνο στις περιοχές που βρίσκονται ακριβώς πάνω στον Ισημερινό της Γης. Σε όλες τις άλλες χώρες, η ίση μέρα-ίση νύχτα συμβαίνει μερικές ημέρες πριν ή μετά από την «ισημερία».

