Τοπικά Νέα

Ρόδος: Νάρκη από τον πόλεμο στην Ουκρανία αντίκρυσε κολυμβητής

Δεν πίστευε στα μάτια του ένας κολυμβητής στη Ρόδο όταν αντίκρυσε μια νάρκη στη θάλασσα ενώ κολυμπούσε.

-

Ένα απίστευτο περιστατικό, σχετικά με μία νάρκη η οποία «ξεβράστηκε» στις ακτές της Ρόδου και προέρχεται από την Ουκρανία σύμφωνα με πληροφορίες.

Όλα ξεκίνησαν όταν χειμερινός κολυμβητής στην περιοχή της Σορωνής Ρόδου εντόπισε «κάτι να γυαλίζει στη θάλασσα» και αποφάσισε να βγάλει το αντικείμενο.

«Όταν το είδα, γυάλιζε πάρα πολύ από μακριά, φαινόνταν σαν κάτι πολύτιμο. Ήταν πάνω στο χώμα, περνούσε από πάνω το κύμα. Το έπιασα στα χέρια μου από περιέργεια και μόνο», ανέφερε ο κ. Γιάννης Καραμολέγκος σε πρωινή εκπομή του Mega.

Βγάζοντας το αντικείμενο από το νερό, αποφάσισε να καλέσει το Λιμενικό. «Μου είπαν να απομακρυνθώ όταν το είδα, αλλά ούτε οι ίδιοι γνώριζαν τι είναι».

Εν τέλει, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για νάρκη από την Ουκρανία, η οποία ταξίδεψε δια θαλάσσης μέχρι το νησί της Ρόδου!

Ειδικοί εκτιμούν πως την ίδια πορεία είναι πιθανόν να έχουν ακολουθήσει κι άλλες νάρκες, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου.

