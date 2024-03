Κοινωνία

Ηλιούπολη: Επεισοδιακή σύλληψη διαρρηκτών

Πώς έγινε η σύλληψη των διαρρηκτών στην Ηλιούπολη. Την αστυνομία βοηθούσαν κάτοικοι από τα μπαλκόνια των σπιτιών τους.

Με επεισοδιακό τρόπο συνελήφθησαν δύο διαρρήκτες, το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας (18.03.2024), στην Ηλιούπολη.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, μετά από σήμα από έλαβαν για διάρρηξη σε ένα χώρο γραφείων στην Ηλιούπολη, όπου μέχρι πρότινος στεγαζόταν εταιρεία που παρήγαγε υποδύματα και αξεσουάρ, έπιασαν επ’ αυτοφώρω έναν 22χρονο διαρρήκτη, την ώρα που έβγαινε από την εταιρεία.

Μετά από αναζητήσεις εντοπίστηκε, μισή ώρα αργότερα, και ένας δεύτερος συνεργός του ηλικίας 30 ετών, κρυμμένος κάτω από ένα ΙΧ αυτοκίνητο σε πιλοτή πολυκατοικίας, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Μάλιστα, κάτοικοι είχαν βγει στα μπαλκόνια και καθοδηγούσαν τους αστυνομικούς πού να ψάξουν.

Όπως διαπιστώθηκε, οι δύο άνδρες είχαν πραγματοποιήσει διάρρηξη στα συγκεκριμένα γραφεία, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν πολλά διαρρηκτικά εργαλεία. Είχαν κλέψει σωλήνες χαλκού και καλώδια μέχρι που έγιναν αντιληπτοί από τους γείτονες και στη συνέχεια από την Αστυνομία.

