Ζωγράφου: Διακοπή λειτουργίας Δημοτικών Σχολείων - Ταλαιπωρία για εκατοντάδες οικογένειες

Για ποιο λόγο έγινε διακοπή λειτουργίας στα συγκεκριμένα σχολεία. Ταλαιπωρία για εκατοντάδες οικογένειες.

Αναστάτωση έχει προκληθεί σε 500 οικογένειες στο κέντρο της Αθήνας καθώς λουκέτο έχει μπει σε Δημοτικά Σχολεία στην Ζωγράφου. Εντοπίστηκε έλλειψη στατικής επάρκειας σε ένα από τα σχολικά κτίρια.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το 5ο και 6ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου, τα οποία ενημέρωσαν μέσω email τελευταίας στιγμής το Σάββατο 16 Μαρτίου πως θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη και την Τετάρτη 19 και 20 Μαρτίου λόγω προβλημάτων στατικότητας σε ένα από τα δύο κτήρια. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει ταλαιπωρία σε οικογένειες και εκπαιδευτικούς με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως και διαδικτυακά.

Η κ. Χρηστάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, εξήγησε πως μετά από μια προσεισμική μελέτη, εντοπίστηκε πρόβλημα σε όροφο του ενός κτηρίου, ο οποίος κρίθηκε ακατάλληλος.

Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στις οικογένειες, που ξαφνικά βρίσκονται με τα παιδιά τους στο σπίτι σε εργάσιμες ημέρες για τις οποίες δεν εχει εγκριθεί άδεια ειδικού σκοπού και χωρίς να τους έχει δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τις ημέρες τηλεκπαίδευσης των παιδιών τους.

