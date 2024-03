Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα: Βρέφος βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για τον εντοπισμό του νεκρού βρέφους σε σπίτι.

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία, για εντοπισμό νεκρού βρέφους στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του pelop.gr, το βρέφος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τους γονείς τουτ το πρωί της Τετάρτης 20/03/2024 στο σπίτι όπου διαμένει με την οικογένεια του – ρομά – επί της οδού Ευρυστέως, στην Πάτρα.

Χωρίς τις αισθήσεις του μεταφέρθηκε το βρέφος εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο θάνατος του σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή.

