Κατερίνη: Δωρεά ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ από ηλικιωμένη (βίντεο)

Συγκινεί η ιστορία της γυναίκας που δώρισε στο ΕΚΑΒ Κατερίνης ένα υπερσύγχρονο ασθενοφόρο.

Της Πωλίνα κολοκοτρώνη

Ένα υπερσύγχρονο ασθενοφόρο δώρισε στο ΕΚΑΒ Κατερίνης η 83χρονη η συνταξιούχος Ειρήνη Παρασκευοπούλου, στη μνήμη του γιου, του συζύγου και του πατέρα της.

Ο πατέρας που δεν γνώρισε της έδωσε την ευκαιρία, για αυτό το μεγάλο δώρο . Τον έχασε τον Φλεβάρη του 1941 στο ελληνοαλβανικό μέτωπο, το κράτος πρόσφερε στη μητέρα της, ως αποζημίωση, κτήματα στην Κατερίνη, τα οποία απαλλοτριώθηκαν για να γίνει δρόμος και την αποζημίωση που έλαβε από το ελληνικό κράτος, θέλησε να την επιστρέψει στους συνανθρώπους της, όταν έχασε και το γιο της, πριν από δύο χρόνια στα 56 του.

Σε δηλώσεις της, η δωρήτρια είπε πώς αποφάσισε να κάνει αυτή τη δωρεά λόγω της «εξαιρετικής συμπεριφοράς» των γιατρών και των νοσηλευτών απέναντί της στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης. «Ο χαμός του παιδιού μου που έφυγε άδικα, χωρίς να ξέρουμε τίποτε, με οδήγησε στην πράξη αυτή», πρόσθεσε.

Αποκάλυψε ότι τα χρήματα αυτά δεν προέρχονται από οικονομίες που είχε κάνει η ίδια και ο σύζυγός της αλλά από την κρατική αποζημίωση για τις ηρωικές πράξεις του στρατιωτικού πατέρα της. «Αυτά τα χρήματα ήταν το αίμα του πατέρα μου, αυτό με συγκίνησε περισσότερο», υπογράμμισε. «Ο γιος μου ήταν περήφανος και έλεγε ”έχω ήρωα παππού”», είπε η Ειρήνη Παρασκευοπούλου, προσθέτοντας «Θα ήταν ιεροσυλία τα χρήματα που προήλθαν από τον ηρωισμό και την αυτοθυσία του πατέρα μου να ξοδευτούν άσκοπα».

Συγκινημένη σήμερα, παρέδωσε στο ΕΚΑΒ την υπερσύγχρονη κινητή μονάδα, με την ελπίδα να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές.

Σε ανακούνωσή του το ΕΚΑΒ αναφέρει ότι: «Η συγκεκριμένη δωρεά, που πραγματοποιήθηκε εις μνήμη του γιού της δωρήτριας, Παναγιώτη (Άκη), του συζύγου της Δημήτρη Παρασκευοπούλου αλλά και του πατέρα της Θανάση Παμπέρη, αποτελεί την έμπρακτη αναγνώριση του αδιάλειπτου κοινωνικού έργου που επιτελούν οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ, οι οποίοι επιχειρούν 24 ώρες το 24ωρο σε επείγοντα περιστατικά.

Κατά τη διάρκεια της τελετής παραλαβής της δωρεάς ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Νίκος Παπαευσταθίου, ευχαριστώντας θερμά την κυρία Παμπέρη- Παρασκευοπούλου για αυτή την αξιέπαινη πράξη αλτρουισμού από μέρους της, επισήμανε ότι το νέο ασθενοφόρο όχημα θα συνδράμει επιχειρησιακά τις δυνάμεις του Τομέα ΕΚΑΒ Κατερίνης, για την απρόσκοπτη παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας αλλά και την ασφαλή διακομιδή των βαρέως πασχόντων ασθενών προς τους κατάλληλους Υγειονομικούς σχηματισμούς της περιοχής.

Στην τελετή παραλαβής της δωρεάς του νέου ασθενοφόρου του Τομέα ΕΚΑΒ Κατερίνης, παρευρέθηκαν επίσης, η Συντονίστρια του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας B. Ελλάδας (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ B.Ελλάδας), ιατρός Τζίνα Λεπτοκαρίδου-Λακασσά, η Διευθύντρια του Παραρτήματος του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, ιατρός Χριστίνα Καραμπελίδου, η Υπεύθυνη Τομέα ΕΚΑΒ Κατερίνης, Δέσποινα Χαρίση, ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, Γιώργος Χατζηγεωργίου, η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Πιερίας, Μαυρίδου Σοφία, ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών του δήμου Κατερίνης, Ανέστης Μυστρίδης, οι Περιφερειακές Σύμβουλοι Πιερίας, Άννα Τζήκα και Χρυσαυγή Δριστά-Λαφατζή, εκπρόσωποι της Υφυπουργού Ανάπτυξης Άννας Μάνη-Παπαδημητρίου καθώς και του Βουλευτή Πιερίας Φώντα Μπαραλιάκου, η Πρόεδρος των Διαβητικών Ν.Πιερίας, Σωτηρία Ουσταμπασίδου, εκπρόσωποι των εργαζομένων και διασώστες του Τομέα του ΕΚΑΒ Κατερίνης και πληθώρα κατοίκων της περιοχής».

