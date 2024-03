Πολιτική

Βουλή - Τέμπη: κόντρα για τις “βδέλλες”, την “συγκάλυψη” και το πόρισμα της ΝΔ

Η φράση του Παύλου Μαρινάκη στον ΑΝΤ1 που προκάλεσε αντιδράσεις. Τι λέει η Μαρία Καρυστιανού για επαφές με πολιτικούς. Χωρίς τον Μητσοτάκη συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής.

«Είναι άλλο πράγμα να σταθείς δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων και να βοηθήσεις να αποδοθεί δικαιοσύνη και είναι άλλο πράγμα να είσαι παντού δίπλα τους σαν βδέλλα και να προσπαθείς να αποκομίσεις μικροπολιτικά οφέλη. Είναι αξιοθρήνητος όποιος πολιτικός προσπαθεί να αποκομίσει οφέλη από μια τέτοια υπόθεση», είπε ο Παύλος Μαρινάκης στον ΑΝΤ1, το πρωί της Τετάρτης, όπου δέχθηκε βροχή ερωτήσεων για την υπόθεση των Τεμπών.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το αίτημα συγγενών των θυμάτων να μην ισχύσει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών ως προς τις προθεσμίες παραγραφής τυχόν αδικημάτων, ώστε να οδηγηθούν –εφόσον προκύψουν εις βάρος υπουργών κατηγορίες, ενώπιον του φυσικού δικαστή-. Όπως είπε, «Η πρώτη αλλαγή στον νόμο έγινε επί Κυβέρνησης Μητσοτάκη στην προηγούμενη Βουλή και οι υπουργοί εξομοιώθηκαν με τους πολίτες σε όλα και αν αποφασιστεί σχετικά, όποιος υπουργός από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη και μετά, άρα όχι ο κ. Σπίρτζης, έχει σημασία αυτό, θα οδηγηθεί στην Δικαιοσύνη».

Συνέχισε κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ ότι «Πολάκης, Καμμένος, Γεροβασίλη και συνολικά 11 περιπτώσεις κρύφτηκαν πίσω από το άρθρο 86 του Συντάγματος και δεν δικάστηκαν. Εμείς δεν εργαλειοποιούμε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών κατά το δοκούν. Όταν τον έχεις εργαλειοποιήσει 11 φορές, είναι γελοίο να κουνάς το δάχτυλο…».

Στις αναφορές για συγκάλυψη από την Κυβέρνηση στοιχείων και ευθυνών για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε «Ποια συγκάλυψη; Η Δικαιοσύνη ερευνά και ερευνά τους πάντες, μηδενός εξαιρουμένου. Σε όλες τις υποθέσεις, τα κατηγορητήρια και τα αιτήματα προς την Βουλή τα κάνει η Δικαιοσύνη. Τα κόμματα ούτε στα πορίσματα (όσα κατέθεσαν) ούτε στις ανακοινώσεις τους δεν έχουν διατυπώσει μια σειρά από κατηγορίες, ώστε να έρθει η Κυβέρνηση να απαντήσει και να τις απορρίψει και τότε να πούμε για συγκάλυψη. Υπάρχουν και πονεμένοι άνθρωποι που ακούνε την λέξη συγκάλυψη και δυστυχώς οργίζονται».

«Δεν κάνουμε αντιπαράθεση με κανέναν άνθρωπο που βιώνει τον ανθρώπινο πόνο. Αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη για συγκάλυψη κανενός στο δυστύχημα. Οι χρόνοι δε που ακούω, δεδομένης της σοβαρότητας της υπόθεσης και του μεγάλου αριθμού των εμπλεκόμενων, καθώς είναι πολλά τα θύματα και ανάλογα οι συγγενείς τους, είναι πρωτοφανείς χρόνοι για την δικαιοσύνη. Υπήρχαν κι άλλοι συγγενείς και άλλες χαροκαμένες μάνες που φώναζαν ή θρηνούσαν βουβά, που οι υποθέσεις τους δικάστηκαν πέντε χρόνια μετά», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Συνεχίζοντας τις βολές προς την αντιπολίτευση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «το δυστύχημα των Τεμπών δικάζεται από την Δικαιοσύνη και όχι από τις δημοσκοπήσεις ή τους παρουσιαστές. Ποιοι είναι υπαίτιοι θα το πει η Δικαιοσύνη. Διακινείται ως θέσφατο το χυδαίο fake news ότι “έγινε μπάζωμα” στον τόπο του δυστυχήματος. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην δικογραφία. Έγιναν απαραίτητες εργασίες μετά από αποφάσεις υπηρεσιακών παραγόντων για να μπορέσουν να σηκωθούν τα βαγόνια, μήπως μπορέσουν να βρεθούν άνθρωποι εν ζωή τρεις ημέρες μετά το δυστύχημα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστεψε τα βέλη του και προς την Ευρωπαία Εισαγγελέα, λέγοντας ότι «γίνεται ακροβασία από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, λέγοντας άσχετα πράγματα μεταξύ τους. Η Δικαιοσύνη δεν εμποδίζει καμία έρευνα. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας λέει “αλλάξτε το Σύνταγμα σας και αλλάξτε και τους νόμους σας”. Σε ποια χώρα γίνεται αυτό; Να αλλάζει Σύνταγμα και νόμοι επειδή το είπε μια Ευρωπαία Εισαγγελέας; Δεν υπάρχει άρση ασυλίας βουλευτών, ευρωβουλευτών και Επιτρόπων της ΕΕ; Δεν υπάρχουν παντού ανάλογες διαδικασίες;».

Ακολούθως ανέφερε ότι «ως κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώ με την πραγματικότητα και με όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όλοι όσοι έχουν αξιώματα, κρίνονται… Είναι θέμα να έρχεται κάποιος σε μια τραγική υπόθεση και να κουνάει το δάχτυλο σε μια χώρα, εκμεταλλευόμενος και τον πόνο των ανθρώπων. Είναι πολύ εύκολο να κουνάς το δάχτυλο και να λες “όλοι στην φυλακή”. Μιλάμε για αντιπολίτευση που δεν την νοιάζει το κράτος δικαίου όταν έχουμε παρα-υπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου, δεν λένε κουβέντα για άλλες τραγωδίες ή προσπαθούν να κόψουν κονδύλια για την Ελλάδα. Μιλάω για αυτούς που δίπλα σε μια πονεμένη μάνα, προσπαθούν να κάνουν καριέρα».

Για την απουσία Μητσοτάκη από την Βουλή

«Κατά συνήθη πρακτική δεν θέλουμε να υπάρχει εμπλοκή του Πρωθυπουργού ως εκπροσώπου της εκτελεστικής εξουσίας, σε συζητήσεις πορισμάτων Εξεταστικής Επιτροπής, Προανακριτικής. Μάλιστα, θα σας αναφέρω και δύο παραδείγματα τα οποία μπορούμε να πούμε ότι ήταν δύο «αβανταδόρικες συζητήσεις», γιατί πήγαιναν στη Δικαιοσύνη δύο κορυφαία υπουργικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που καταδικάστηκαν κιόλας αμετακλήτως. Τον Ιούλιο του 2020 η συζήτηση για το πόρισμα Παπαγγελόπουλου στην οποία δεν συμμετείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως Πρωθυπουργός. Και τον Ιούλιο του 2021 σε συζήτηση για το πόρισμα του Νίκου Παππά, που μετά καταδικάστηκε και αυτός 13-0 αμετάκλητα, που δεν συμμετείχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης», είπε ο Παύλος Μαρινάκης στον ΑΝΤ1.

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σχολίαζαν επ’ αυτού ότι «Είναι αδιανόητο ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα παραστεί στην σημερινή ολομέλεια για να λογοδοτήσει και να απολογηθεί στον ελληνικό λαό. Να δώσει απαντήσεις για τις πράξεις και παραλείψεις της κυβέρνησής του, την υποβάθμιση των δημόσιων υποδομών και το όργιο συγκάλυψης και παραπληροφόρησης».

«Είναι αδιανόητο να μην πάρει τον λόγο ο κ. Καραμανλής για να λογοδοτήσει και να απολογηθεί στις οικογένειες των θυμάτων και στον ελληνικό λαό. Είναι προσβολή απέναντι στην κοινωνία. Είναι ντροπή που θα βαραίνει την κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη προσωπικά», επεσήμανε η Κουμουνδούρου.

Σχολιάζοντας τις αναφορές του Παύλου Μαρινάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του αναφέρει:

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης, σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 μίλησε για «πολιτικές βδέλλες», αναφερόμενος στο έγκλημα των Τεμπών. Να τον ενημερώσουμε πως το μόνο "αίμα" που κύλησε από αυτήν την ανείπωτη τραγωδία προκλήθηκε από την αμέλεια του υπουργού της κυβέρνησης του,- τον οποίο και προστατεύει - πνίγοντας στο πένθος τις οικογένειες των θυμάτων. Πολιτικός καιροσκόπος δεν είναι αυτός που παλεύει για να βρουν δικαιοσύνη οι πολίτες που έχουν βάναυσα πληγωθεί από το κράτος του κ. Μητσοτάκη και που δεν μπορούν να βρουν δικαίωση μέσα στη χώρα τους όπου ισχύουν όλων των τύπων οι ασυλίες. Με όσα είπε ο κ. Μαρινάκης έδειξε για μια ακόμη φορά πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στερείται ευθιξίας και κατανόησης και εν τέλει ενσυναίσθησης, όσο κι αν η κυβέρνηση του προσπαθεί να αποπροσανατολίσει με στημένα άρθρα».

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς, Κωστής Καρπόζηλος δήλωσε «Μου πήρε πολύ ώρα αναζητώντας στο ζωικό βασίλειο χαρακτηρισμό ανάλογο με τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για “πολιτικές βδέλες” που δήθεν εκμεταλλεύονται συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών. Δεν κατάφερα να βρω. Μια λέξη ταιριάζει: ύβρις. Ύβρις απέναντι στους 57 νεκρούς και στις οικογένειες που αγωνίζονται για δικαιοσύνη. Η συγκλονιστική ομιλία της κυρίας Καρυστιανού στο ευρωκοινοβούλιο είναι όλα όσα θέλει να πει η πλειοψηφία της κοινωνίας. Αυτή είναι η Νέμεσις απέναντι στον κυνισμό της εξουσίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποκατέστησε σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος κρύβεται. Και κυρίως επιβεβαίωσε το κοινό αίσθημα των πολιτών ότι η κυβέρνηση θα καταφύγει τελικά και στη συκοφαντία για να συγκαλύψει το έγκλημα των Τεμπών».

Μαρία Καρυστιανού: Κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν μου έχει κάνει πρόταση για την Ευρωβουλή

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 αναφορικά με την Εξεταστική Επιτροπή, είπε ότι «δεν περιμέναμε και τίποτα περισσότερο. Εκφράσαμε από την αρχή τους φόβους μας, τις αντιρρήσεις μας, το μη νόμιμο και το μη δημοκρατικό του θέματος και είδαμε ότι αυτό δεν ενόχλησε κανέναν από τους συμμετέχοντες βουλευτές στο να κρατήσει τα προσχήματα, στο να προσπαθήσουν να κρατήσουν κάποιες ισορροπίες, είδαμε ότι δεν έγινε αυτό. Πραγματικά δεν μπορώ να κατανοήσω πώς είναι δυνατόν τόσο απροκάλυπτα να συγκαλύπτουν έναν υπόλογο συνάδελφό τους. Και όμως έγινε».

Ερωτηθείσα αν θα καλούσε τον κ. Καραμανλή να ζητήσει να πάει μόνος του στην Προανακριτική, απάντησε «Δεν θα έπρεπε να το κάνει; Δεν έχει την ηθική υποχρέωση, τουλάχιστον την αξιοπρέπεια; Τοποθετήθηκε σε μια θέση ευθύνης, όπου οι παραλείψεις του, η αδιαφορία του και η διαφθορά του οδήγησαν στο να σκοτωθούν 57 άνθρωποι και να τραυματιστούν 180. Στους πόσους δηλαδή θανάτους θα θεωρούσε ότι έπρεπε τουλάχιστον να σταθεί μπροστά σε έναν δικαστή και να απολογηθεί; Σαφώς και υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες. Ποιοι ήταν όμως την τελευταία τετραετία και θα μπορούσαν έστω να έχουν κάνει κάτι. Η 717 δεν υπήρχε, ήρθε όμως ο κ. Καραμανλής, ο οποίος δεν συντηρούσε καν ως όφειλε τα ήδη πεπαλαιωμένα συστήματα υποδομής, άρα δεν φρόντισε την υποδομή, υποστελέχωσε κιόλας. Δηλαδή, αν υπήρχε έστω και ελάχιστη ασφάλεια, ο κ. Καραμανλής έβαλε αρνητικό πρόσημο, δεν πρέπει να έχει ευθύνες; Όταν μιλάμε για το έγκλημα στα Τέμπη, μιλάμε και για το έγκλημα της συγκάλυψης, γιατί το έγκλημα συγκάλυψης είναι χειρότερο».

Όταν ρωτήθηκε τι θα έλεγε στον πρωθυπουργό σε μια συνάντηση μαζί του, η κ. Καρυστιανού είπε: «Δεν νομίζω ότι θα είχα μια τέτοια κατ’ ιδίαν συνομιλία με τον πρωθυπουργό, δεν νομίζω ότι θα το ήθελα. Θα μπορούσα να βρεθώ μαζί του σε μια δικαστική αίθουσα, στο γραφείο του δεν θα πήγαινα σε καμία περίπτωση».

«Ποτέ, κανείς ούτε καν υπονόησε, και έχω μιλήσει με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ποτέ κανένας δεν υπονόησε καν, δεν άφησε να πλανάται στον αέρα η πιθανότητα “μήπως θες να ’ρθεις μαζί μας”. Ποτέ! Αυτό το έχω ακούσει μόνο από τους υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος. Όποιος μιλάει μαζί μου έχει καταλάβει για ποιον λόγο γίνεται αυτό και κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλησε να το εκμεταλλευτεί αυτό».

Σύγκρουση και για την διαρροή email αποδήμων

Αναφορικά με την διαρροή mail αποδήμων εκλογέων από το ΥΠΕΣ, που κατέληξαν στα χέρια της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλο, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «το Υπουργείο Εσωτερικών δεν δίνει mail και ούτε πρόκειται να δώσει. Όποιος δίνει mail, παρανομεί και υπάρχουν επιπτώσεις. Οι παραιτήσεις έγιναν γιατί δόθηκαν τα mail των απόδημων».

«Δεν θα βγάλουμε εμείς πόρισμα, η υπόθεση θα τελειώσει όταν βγει το πόρισμα της ΑΔΑΕ. Εμείς σε πολιτικό επίπεδο, ρωτήσαμε και μάθαμε την αλήθεια. Αναλάβαμε δράση και είχαμε παραιτήσεις. Μια συνεργάτης του τότε ΓΓ του ΥΠΕΣ έδωσε κάποια mail ανθρώπων της ομογένειας που δεν έπρεπε. Δεν έχουν σχέση με την εκλογική διαδικασία, δεν ψηφίζουμε με αυτά τα mail. Ο άνθρωπος που τα έλαβε, τα έδωσε στην κ. Ασημακοπούλου. Αποδόθηκαν οι ευθύνες τους και αναγνώρισαν το λάθος τους άνθρωποι που έχουν παράξει έργο. Το λάθος ποιο είναι, για να μην τρελαθούμε; Η αποστολή mail, που δεν έχει καμία σχέση με την εκλογική διαδικασία που έγινε ή θα γίνει. Όποιος δεν σεβάστηκε την διαδικασία και τους θεσμούς, φεύγει. Θεωρούμε ότι η Δικαιοσύνη δεν θα βρει κάτι παραπάνω, αλλά η Δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποφανθεί για την υπόθεση», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσέθεσε ότι «Η στοχοποίηση της κ. Κεραμέως δείχνει ότι υπάρχει εργαλειοποίηση και πολιτική αξιοποίηση της υπόθεσης από την αντιπολίτευση, αφού δεν υπάρχει καμία ευθύνη ούτε ένδειξη ότι υπάρχει ευθύνη της κ. Κεραμέως, του κ. Βορίδη, του κ. Λιβάνιου ή όποιου άλλου. Άκουσα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λόγο για εγκληματική οργάνωση που διακινούσε τα mail. Πρέπει να υπάρχει ένα όριο στην μπουρδολογία από την αξιωματική αντιπολίτευση. Είχαμε υπουργό δικαιοσύνης να λέει ότι είχαμε παραυπουργέιο δικαιοσύνης στο Μαξίμου, έχουμε καταδικασμένο υπουργό που είναι στην πρώτη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί μας κουνάνε το δάχτυλο και εμείς απαντάμε με στοιχεία».

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην ίδια συνέντευξη προχώρησε σε μια τεράστια "αποκάλυψη"! Σε σχέση με την υποκλοπή των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων μας και την παράδοση τους στην κ. Ασημακοπούλου (και ποιος ξέρει και που αλλού) είπε ότι ήταν απλά «τρία άτομα που αντάλλασσαν emails"). Αλήθεια κ. Μαρινάκη; Το γεγονός πως η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει "παραμάγαζο" της το υπουργείο Εσωτερικών είναι μια απλή ανταλλαγή emails μεταξύ τριών γαλάζιων φίλων; Σ αυτό το συμπέρασμα κατέληξε η "έρευνα" του Μέγαρου Μαξίμου; Όσο η κυβέρνηση επιχειρεί άρον άρον να υποβαθμίσει το νέο της σκάνδαλο σε βαθμό μπαζώματος, όπως συνηθίζει άλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα φροντίζει για την αποκάλυψη όλων των πτυχών του. Σε ό,τι αφορά το τσουνάμι αγωγών κατά του δημοσίου που έχουν κάνει δεκάδες απόδημοι μετά τη σκανδαλώδη διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων η κυβέρνηση φαίνεται πως δεν ανησυχεί. Τις αποζημιώσεις δεν θα κληθεί να τις πληρώσει ούτε ο κ. Μητσοτάκης, ούτε η κυρία Κεραμέως, αλλά ο ελληνικός λαός».

