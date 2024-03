Κοινωνία

Τέμπη - Ασλανίδης για Ευρωβουλή: “Λύθηκαν τα χέρια” της Ευρωπαίας Εισαγγελέως

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας, για όσα επεσήμαναν ο ίδιος και η Μαρία Καρυστιανού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις εξελίξεις στην διερεύνηση του δυστυχήματος.

«Στο Ευρωκοινοβούλιο βρήκαμε αυτό που δεν βρήκαμε στην Ελλάδα», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του 26χρονου Δημήτρη, θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, αναφορικά με όσα έγιναν την Δευτέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το αίτημα των συγγενών θυμάτων να μείνει ανοικτή η υπόθεση και η έρευνα.

«Όλο το Ευρωκοινοβούλιο βρισκόταν στο πλευρό μας. Είναι το πιο ξεκάθαρο έγκλημα που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της Ελλάδας», είπε ο κ. Ασλανίδης, προσθέτοντας ότι «η Κυβέρνηση επί έναν χρόνο τώρα προσπαθεί να συγκαλύπτει. Οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς είναι ανώτεροι από τους Έλληνες Εισαγγελείς. Έχουν λυθεί τα χέρια της Ευρωπαίας Εισαγγελέως τώρα. Ακόμη και η Κομισιόν ήταν μαζί μας και δήλωσε υπέρ μας. Αυτό πύο έγινε στην Ευρωβουλή, έπρεπε να έχει γίνει πριν από έναν χρόνο στην χώρα μας».

Όπως είπε ο πατέρας του άτυχου 26χρονου, αντί να δευτερολογήσουμε με την κ. Καρυστιανού, επιλέξαμε να προβληθεί το βίντεο για το δυστύχημα και έκλαιγαν οι πάντες, ακόμη και η Πρόεδρος της Επιτροπής της Ευρωβουλής.

Σημείωσε ακόμη ότι «Αν οι υπουργοί νομίζουν ότι είναι αθώοι, να παραιτηθούν της ασυλίας τους και να δικαστούν».

Ερωτηθείς για τα 1,35 εκατομμύρια υπογραφές πολιτών που έχουν συγκεντρωθεί, ο κ. Ασλανίδης είπε «σε νομικό επίπεδο δεν ξέρω πως μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι υπογραφές που έχουν συγκεντρωθεί: είναι 1,35 εκατομμύρια και νομίζω ότι θα φτάσουν τα 2 με 2,5 εκατομμύρια οι υπογραφές».

Ως προς τις επόμενες κινήσεις, ο κ. Ασλανίδης είπε ότι «από εδώ και πέρα, θα μας κατευθύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

