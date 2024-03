Κοινωνία

Τέμπη – Καρυστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο: Το αίμα των παιδιών μας αρκεί για να αλλάξουν τα πράγματα

Ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου μίλησε η πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 2023», με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Ενώπιον της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου μίλησε για ακόμα μία φορά η πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 2023», με μέλη να τη συνοδεύουν στα έδρανα.

Η Μαρία Καρυστιανού προσήλθε στην Ευρωβουλή με το ψήφισμα το οποίο υπέγραψαν 1.350.000 άνθρωποι και το οποίο ζητεί την άρση της βουλευτικής ασυλίας για πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ολόκληρη η ομιλία της Μαρίας Καρυστιανού

«Βρίσκομαι σήμερα μπροστά σας, φέροντας το πολύ μεγάλο βάρος, μίας τεράστιας ευθύνης που εύχομαι να μη χρειαστεί κανείς να αναλάβει ξανά μέσα από τόσο τραγικές συνθήκες! Έχω ευθύνη γιατί δεν μιλώ μόνο ως μάνα που έχασε το παιδί της και ως εκπρόσωπος οικογενειών των θυμάτων. Έχω ευθύνη γιατί η φωνή μας γιγαντώθηκε και έσμιξε με τη φωνή 1.350.000 Πολιτών που έχουν συνυπογράψει το δίκαιο αίτημα μας και από τούτο το βήμα τους ευχαριστώ για την τόσο συγκινητική τους συμπαράσταση. Και όλους τους Έλληνες, που η ψυχή τους είναι σήμερα εδώ μαζί μας.

Βρίσκομαι ενώπιον σας, γιατί οι εγγυήσεις του κράτους δικαίου έχουν πάψει να λειτουργούν στην Ελλάδα. Απευθυνόμαστε σε εσάς ως Έλληνες και ως Ευρωπαίοι. ΟΧΙ ως ικέτες, αλλά ως πολίτες με αυτονόητα δικαιώματα.

Απευθυνόμαστε με εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που ΚΑΙ ενδιαφέρονται ΚΑΙ μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Ευχαριστούμε θερμά την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου που ορθά και νηφάλια συναισθάνθηκε το κατεπείγον και μας δέχτηκε στη σημερινή ακρόαση. Αυτό που μας οδήγησε σήμερα εδώ, είναι μια αλληλουχία κάκιστων χειρισμών και μεθοδεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης, που προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών μας και την αξιοπρέπεια των θυμάτων που επιβίωσαν. Ουσιαστικά παραβιάζει κατάφωρα θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου.

Με λίγα λόγια σήμερα μας έφερε εδώ η απελπιστική κατάρρευση της εμπιστοσύνης που βιώνουμε στην Ελλάδα, σε σχέση με την ορθή λειτουργία των θεσμών.

Άνθρωποι απλοί, καλοπροαίρετοι και νομοταγείς δεν αντέχουμε τη νομιμοποίηση της ατιμωρησίας.

Εξαιτίας αυτής, τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαπιστώνει σε σχέση με τη διαβόητη σύμβαση 717, παράνομες πράξεις και παραλείψεις που συνδέονται αιτιωδώς με το δυστύχημα, η Κυβέρνηση μέσω της Βουλής παρέχει στον αρμόδιο τότε Υπουργό και ΝΥΝ βουλευτή πλήρη ασυλία. Δεν τον παραπέμπει ΚΑΝ να κριθεί στη δικαιοσύνη.

Εξαιτίας αυτής, στο πρώτο 24ωρο, μετά τη μοιραία σύγκρουση, δόθηκε κυβερνητική εντολή συγκάλυψης για την οποία μέχρι και σήμερα κανένας δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, παρόλο που έχει δημοσίως ομολογηθεί. Κατά τη σύγκρουση εύφλεκτες και παράνομες ουσίες προκάλεσαν τεράστια έκρηξη που κατέκαψε τους περισσότερους. Το φορτίο αυτό δεν ήταν ΚΑΝ δηλωμένο. Μέσα σε 5 μέρες μετακίνησαν τα συντρίμμια και επιχωμάτωσαν πλήρως την περιοχή. Χάθηκαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία ενοχής. Καμία παρέμβαση Εισαγγελέα και Ανακριτή. Παρά 6 μήνες μετά η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μας προέτρεψε «να ζητήσουμε βοήθεια από την εκκλησία». Βέβαια είναι ήδη γνωστή σε εσάς η αμφισβήτηση της ελληνικής Δικαιοσύνης επειδή η κεφαλή αυτής, διορίζεται από την Κυβέρνηση.

Σήμερα ΕΜΕΙΣ και ΟΛΟΣ ο ελληνικός λαός είμαστε βέβαιοι για τη συγκάλυψη!

Ο Πρωθυπουργός και ο πρώην Υπουργός διακήρυτταν ότι ο σιδηρόδρομος είναι απολύτως ασφαλής. Σήμερα ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι «ο Σιδηρόδρομος αυτή τη στιγμή είναι ΟΣΟ ασφαλής ΜΠΟΡΕΙ να είναι». Ξεκάθαρα όμως, γνωρίζει ότι ΔΕΝ είναι ασφαλής, και είναι εντάξει με αυτό.

Σημειωτέον ότι Εθνικοί κανόνες ασφαλείας δεν έχουν θεσπιστεί. Ούτε φυσικά νέοι, για επαυξημένη ασφάλεια μετά το δυστύχημα, όπως επιτάσσει η ευρωπαϊκή οδηγία. Δεν εφαρμόστηκε ΠΟΤΕ ουσιαστικά ο νόμος που την ενσωμάτωσε. Η διαδικασία της διερεύνησης στην Ελλάδα εξελίσσεται με τρόπο που πλέον μας βεβαιώνει ότι η αλήθεια ΔΕΝ θα λάμψει, για άλλη μια φορά. Αν όμως ΔΕΝ λάμψει η αλήθεια είναι θέμα χρόνου να ξανασυμβεί το κακό.

Εμείς δεν προσδοκούμε από εσάς να γίνετε λαϊκό δικαστήριο. Προσδοκούμε, με αφορμή το προσωπικό μας δράμα, να ενσκήψετε με βαθύ το αίσθημα της ευθύνης, σε τρία αντικείμενα μείζονος ενωσιακού ενδιαφέροντος .

Στο Κράτος Δικαίου

Στην προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών

Στην ασφάλεια των συγκοινωνιών

Γι’ αυτούς τους λόγους παρακαλούμε:

Να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά στην Επιτροπή σας,

Να ζητήσετε για το θέμα Γνωμοδότηση από τις επιτροπές LIBE και TRAN και από κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία,

Να ζητήσετε από την Κομισιόν και τον ERA πλήρη επίσημη ενημέρωση και δημοσιοποίηση του σχετικού υλικού,

Να ζητήσετε από τον ERA να επανεξετάσει τη χορήγηση πιστοποιητικού ασφαλείας των ελληνικών σιδηροδρόμων μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών και την πλήρη προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις επιταγές του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Να διαβιβάσετε την αναφορά μας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να ζητήσετε να σας κοινοποιήσει το πόρισμά της για την υπόθεση, και να στηρίξετε το αίτημά της για συνεργασία με την Κομισιόν.

Στη μνήμη των νεκρών μας,

στο όνομα του Κράτους Δικαίου και των κοινών μας αξιών ελπίζουμε να εισακούσετε το θεμιτό και δίκαιο αίτημα μας.

Κανένας άλλος γονιός να μη βρεθεί στη θέση μας και να βιώσει ό,τι ΕΜΕΙΣ. Κλείνω με την ευχή και το σκοπό στην Ελλάδα που αγαπάμε και πονάμε να ζουν πολίτες με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Το αίμα των παιδιών μας αρκεί με το παραπάνω για να αλλάξουν επιτέλους τα πράγματα.

Σας ευχαριστώ».





