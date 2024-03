Κοινωνία

Τέμπη - Καρυστιανού στον ΑΝΤ1: Περισσότερο απ' όλα ενοχλεί η ανυπαρξία Δικαιοσύνης (βίντεο)

Η πρόεδρος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών, μίλησε στον ΑΝΤ1 σχετικά με το αίτημα για κατάργηση ασυλίας των βουλευτών. Τι είπε για την εξεταστική επιτροπή.

Ρεπορτάζ των Γεωργίας Λαγού - Τζίνας Στασινιπούλου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1

Για προσπάθεια συγκάλυψης κάνει λόγο η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της 20χρονης Μάρθης, που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη, μιλώντας στον ANT1 και την Τζίνα Στασινοπούλου.

Την Δευτέρα, αναμένεται να ζητήσει από την Κομισιόν την κατάργηση της ασυλίας των βουλευτών, αίτημα που έχει συγκεντρώσει πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές.

"Θέλουμε να βγει στο φως η αλήθεια και θέλουμε να τιμωρηθούν όλοι ανεξαρτήτως ιδιότητας, επαγγέλματος, κοινωνικής θέσης, όλα… ανεξαρτήτως θέλουμε να τιμωρηθούν άπαντες. Εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε αυτό να περάσει έτσι, όλοι κάποια στιγμή θα λογοδοτήσουν απέναντι στη δικαιοσύνη για τις πράξεις τους και για την προσπάθεια υπόθαλψης των υπαιτίων, αυτό είναι υπόσχεση".

Με την διαδικασία στη Βουλή να βαίνει προς ολοκλήρωση η μητέρα της 20χρονης Μάρθης, που χάθηκε στο δυστύχημα στα Τέμπη, ζητεί απόδοση ευθυνών σε όλους τους υπαίτιους.

"Γνωρίζουμε βέβαια από το ιστορικό τον Εξεταστικών Επιτροπών, ότι πάντα το αποτέλεσμα είναι προς την αθώωση των Υπουργών, ποτέ Υπουργοί, βουλευτές δεν έχουν κάνει κάτι ποινικά κολάσιμο. Περισσότερο απ'όλα με ενοχλεί η ανυπαρξία δικαιοσύνης. Εμένα με ενοχλεί περισσότερο από όλα η ανυπαρξία της δικαιοσύνης, διότι ο ένοχος θα κάνει τα πάντα για να αποφύγει τις ευθύνες του, είναι αναμενόμενο το θέμα είναι τι κάνουν οι δικαστικοί λειτουργοί κι αν πιστεύουν πραγματικά ότι εμείς θα δεχτούμε τελικά να μας πουν ότι φταίει ο σταθμάρχης και ο επόπτης κάνουν πολύ μεγάλο λάθος".

Επιθυμία και της ίδιας αλλά και των υπόλοιπων οικογενειών είναι, όπως τόνισε, η σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ενώ έκανε λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης.

"Έχουμε πει, ότι το έγκλημα είναι διπλό, το ένα αφορά όλη την παθογένεια των Σιδηροδρόμων τόσα χρόνια και την απραξία του πρώην Υπουργού σε ότι αφορά τα θέματα ασφαλείας και όχι μόνο και το άλλο θέμα, το θέμα της συγκάλυψης εμείς θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη και στα δύο βέβαια".

