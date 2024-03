Κοινωνία

Τέμπη - Λύτρας στον ΑΝΤ1: Το μπάζωμα στο σημείο της τραγωδίας έγινε εσκεμμένα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίσης ο Απόστολος Λύτρας αναφέρθηκε στην άρση της βουλευτικής ασυλίας και στην πίεση που μπορεί να ασκήσει το ψήφισμα της Μαρίας Καρυστιανού.

-

Ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας μίλησε στην εκμπομπή του ΑΝΤ1 ''Στούντιο με θέα'' για το μπάζωμα του χώρου που έγινε η τραγωδία των Τεμπών. Είπε ότι μπορεί να γίνει έρευνα και να δούμε ποιος και γιατί έδωσε την εντολή για το μπάζωμα:

«Είναι εύκολο να γίνει έρευνα από την εισαγγελία για το ποιος έδωσε εντολή για να μπαζωθεί το σημείο της τραγωδίας.

Δεν έγινε μόνο του αυτό.

Είναι αδιανόητο ο ένας να ρίχνει την ευθύνη στον άλλον και να παίζουν με τους συγγενείς των θυμάτων είναι δεδομένο ότι υπάρχει ευθύνη για το μπάζωμα».

Συνέχισε λέγοντας: «Όταν είναι κάτι αναγκαίο υπάρχουν κάποιες διαδικασίες. Πρέπει να υπάρχει έγγραφο ότι κρίνεται αναγκαίο.

Αν θα πρέπει να μπαζωθεί ένας χώρος που υπάρχουν στοιχεία χρειάζεται να γίνει έρευνα.

Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι εδώ έχει γίνει κάτι εσκεμμένα.

Εάν υπάρχει βούληση θα μάθουμε πως έγινε το μπάζωμα και ποιος ευθύνεται».

Αναφέρθηκε και στις ποινικές ευθύνες που υπάρχουν αλλά και στην άρση της βουλευτικής ασυλίας λέγοντας: «Θεωρητικά δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες έτσι όπως έχει τώρα η διαδικασία. Ήταν ενήμερος ο υπουργός για τις συνθήκες που υπήρχαν στα τρένα. Ήξερε ότι μπορεί να γίνει ένα τέτοιο δυστύχημα ανά πάσα στιγμή.

Το συγκεκριμένο δεν είναι δυστύχημα είναι έγκλημα θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί σαν κακούργημα.

Για να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες θα πρέπει να υπάρξει άρση της βουλευτικής ασυλίας και δεν θα υπάρξει θεωρώ».

Επίσης αναφέρθηκε και στο ψήφισμα της Μαρίας Καρυστιανού λέγοντας ότι είναι ένας μοχλός πίεσης: «Το ψήφισμα είναι ένας μοχλός πίεσης. Πρακτικά δεν οδηγεί πουθενά υπάρχει όμως η πίεση από τον κόσμο.

Είναι στην ευχέρεια της κυβέρνησης το τι θα κάνει από κει και πέρα».

Συνέχισε μιλώντας για το τι πρέπει να κάνουν οι συγγενείς των θυμάτων σχετικά με την αποζημίωση: «Όλοι μπορούν να κάνουν τέτοιο αίτημα και όλοι θα πρέπει να το κάνουν είναι όμως νωρίς ακόμα. Πρέπει να δούμε πως θα εξελιχθεί η ποινική διαδικασία,. Υπάρχει ευθύνη και του ελληνικού κράτους».





Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός βροχερός και το Σάββατο

Παγκόσμιου Κλειστού Στίβου: Στην έβδομη θέση η Γκούσιν

Γάζα – Μπάιντεν: Ελπίζω σε κατάπαυση πυρός πριν το ραμαζάνι