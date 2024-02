Κοινωνία

Τέμπη: Η έκρηξη, η φωτιά και το μπάζωμα στο σημείο της τραγωδίας

Το πόρισμα της Επιτροπής για την έκρηξη, οι θάνατοι που προκλήθηκαν από τη φωτιά και η πορεία των ερευνών για τα αίτια της τραγωδίας στα Τέμπη.

Ρεπορτάζ: Κέλλυ Χεινοπώρου, Τάσος Τέλλογλου, Βαγγέλης Κοκολάκος

Ήταν 18 Απριλίου, σχεδόν δυο μήνες μετά την τραγωδία, όταν στα χέρια του Γιώργου Γεραπετρίτη, υπουργού τότε Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα υποδομών και μεταφορών, έφτανε το πρώτο πόρισμα για το δυστύχημα στα Τέμπη, από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε μια εβδομάδα μετά την φονική σύγκρουση.

Παρ’ ότι οι συγγενείς των νεκρών ούρλιαζαν να μάθουν από τι προκλήθηκε η έκρηξη μετά την σύγκρουση των συρμών, η Επιτροπή θα περιοριστεί να σημειώσει σε δυο γραμμές το εξής:

«Η Επιτροπή δεν ασχολήθηκε με το θέμα της πυρκαγιάς που προκλήθηκε από την σφοδρή μετωπική σύγκρουση των τρένων, ούτε με άλλες δευτερογενείς επιπτώσεις του δυστυχήματος»

«Υπήρχαν και μερικά σημεία τα οποία δε μπορέσαμε να διερευνήσουμε γιατί δεν είχαμε και τη δυνατότητα, όπως το θέμα της πυρκαγιάς για παράδειγμα. Εκεί πραγματικά χρειάζονται ειδικές γνώσεις τις οποίες εμείς δεν είχαμε και το είπαμε ευθύς εξαρχής και στο πόρισμά μας», δήλωσε ο Γιάννης Χαλκιάς, μέλος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων υπουργείου Μεταφορών στον ΣΚΑΪ.

Λίγες ημέρες μετά από το πόρισμα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του υπουργείου, η Hellenic Train με έγγραφό της προς τον ειδικό εφέτη ανακριτή επισημαίνει ότι η έκρηξη ήταν αποτέλεσμα βραχυκυκλώματος , το οποίο προκλήθηκε όταν κόπηκαν τα καλώδια ηλεκτροδότησης της σιδηροδρομικής γραμμής από την σύγκρουση και την ταυτόχρονη ανάφλεξη σωματιδίων ελαίου σιλικόνης που χρησιμοποιούνται για την ψύξη των μετασχηματιστών που φέρουν αυτές οι αμαξοστοιχίες. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η Πυροσβεστική, σε συμπληρωματική της έκθεση

Τον Ιούνιο του 2023,στην ίδια εκδοχή ανάφλεξης των ελαίων σιλικόνης καταλήγουν και οι δυο πραγματογνώμονες που διορίστηκαν από τον ανακριτή, στο πόρισμα που συνέταξαν.

Με επιστολή της όμως η Siemens, ως κατασκευάστρια εταιρεία των συρμών, ακυρώνει την εκδοχή εισαγγελικών πραγματογνωμόνων και πυροσβεστικής , μη συνδέοντας την έκρηξη με την ανάφλεξη λαδιών ψύξης.

«Τα συγκεκριμένα λάδια σιλικόνης είναι πάρα πολύ ασφαλή ως προς τη συμπεριφορά τους σε υψηλές θερμοκρασίες ή πιέσεις και δεν έχουν κανένα απολύτως περιορισμό ως προς τις μεταφορές τους. Είναι αδιανόητο να πιστέψω ότι ένα τόσο ασφαλές υλικό μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια φωτιά κάτι άλλο πρέπει να βρούμε, αυτό είναι η εκτίμηση μας», δήλωσε ο Κώστας Λακαφώσης, πραγματογνώμονας των οικογενειών των θυμάτων.

Ο Κώστας Λακαφώσης, ο πραγματογνώμονας των οικογενειών των θυμάτων του δυστυχήματος, κατάφερε να πάρει δείγμα από το σημείο της σύγκρουσης στις 30 Μαρτίου, δηλαδή ένα μήνα μετά την σύγκρουση και από την ανάλυσή του, εντόπισε μεταξύ άλλων και ξυλόλιο: ένα εξαιρετικά εύφλεκτο υλικό που χρησιμοποιείται στη νοθεία καυσίμων και η μεταφορά του είναι παράνομη. Τώρα, ο εφέτης ανακριτής για εξέλιξη της φωτιάς ζητά την συνδρομή και 3ου πραγματογνώμονα από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ στοιχεία της έρευνάς θα αποσταλούν σε ειδικά εργαστήρια σε Καναδά και Βρετανία.

«Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όταν του ζητηθεί, θα πράξει τα δέοντα για να συνδράμει την πολιτεία και τους φορείς της», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ιωάννης Χατζηγεωργίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για το αυθαίρετο μπάζωμα του σημείου σύγκρουσης, λίγα 24ωρα μετά την τραγωδία, ο συντονιστής πυροσβεστικών υπηρεσιών Θεσσαλίας και στερεάς Ελλάδας φέρεται να κατέθεσε ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένη απόφαση του συντονιστικού οργάνου για επίστρωση του σημείου αλλά αυτό κατέστη αναγκαίο

«Κατέστη αναγκαίο προκειμένου να εκκαθαριστεί ο χώρος, να ισοπεδωθούν οι οποιεσδήποτε εδαφικές ανωμαλίες και να διαμορφωθεί με ασφαλή υλικά ώστε οι γερανοί να επιχειρούν χωρίς κίνδυνο για τον αγωγό και για τους ίδιους λόγω των μεγάλων βαρών», αναφέρει ο συντονιστής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Πάντως, μετά την απόφαση ένταξης της δίωξης του πρώην περιφερειάρχη Αγοραστού για παράβαση καθήκοντος , με την συνολική δικογραφία του δυστυχήματος, οι κατηγορούμενοι για το δυστύχημα στα Τέμπη ανέρχονται πλέον στους 34.

