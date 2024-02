Κοινωνία

Τέμπη – “Το Πρωινό”: Συγκινούν οι συγγενείς των θυμάτων (βίντεο)

Τι ανέφεραν μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 δύο από τους ανθρώπους που έχασαν οικείους τους στην τραγωδία,

Ράγισαν καρδιές μιλώντας την Πέμπτη το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα «Το πρωινό», δύο συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Ο Βαγγέλης Βλάχος εξομολογήθηκε: «Δε μπορούμε να ησυχάσουμε, στη σκέψη ότι κάποιοι από τους ανθρώπους μας θα ζούσαν αν δεν είχε πραγματοποιηθεί η έκρηξη επικίνδυνων υλικών στο συρμό. Σε μια οποιαδήποτε άλλη σοβαρή χώρα κάποια ανεξάρτητη αρχή θα αναλάμβανε αμέσως μετά το ατύχημα να κατάσχει από Hellenic Train και ΤΡΑΙΝΟΣΕ όλα τα μέσα απόδειξης και θα μας έδινε αμέσως πρόσβαση σε αυτά. Αντιθέτως εδώ, εμείς ζητήσαμε να πάρουμε το βιντεοληπτικό υλικό φόρτωσης των βαγονιών και μας απάντησαν ότι το υλικό αυτό έχει σβηστεί. Επίσης να σας πω ότι αισθανόμαστε οργή που σβήστηκαν τα ονόματα των συγγενών μας από τον Άγνωστο Στρατιώτη, συμβολικά ήταν μια πράξη ανάλογη με το τσιμέντωμα του σημείου του δυστυχήματος μετά την τραγωδία, ήταν σα να τους ξανασκοτώνουν. Δεν περίμενα ποτέ ότι εξαιτίας τους, θα χρειαζόταν να μάθω να ζω χωρίς τον αδερφό μου».

Από την πλευρά του ο Γιώργος Κουτσόπουλος μοιράστηκε: «Δε μπορείτε να φανταστείτε πόσο μου λείπει ο εγγονός μου. Δε μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα τον ξαναδώ. Καταλαβαίνω ότι οι Αρχές θέλουν να κάνουν κάτι για να μαλακώσουν τον πόνο μας. Όμως αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα, αλλιώς δεν έχει κάποια αξία».

