Τέμπη: έσβησαν τα ονόματα των θυμάτων μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη (βίντεο)

Τι απάντησε ο Δήμος Αθηναίων για το ότι σβήστηκαν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κίνηση από υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων να σβήσουν τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών που γράφτηκαν κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης την Τετάρτη μπροστά από τη Βουλή.

Πιο συγκεκριμένα, διαδηλωτές που συμμετείχαν στις χθεσινές πορείες και εκδηλώσεις μνήμης για το δυστύχημα στα Τέμπη, λίγο πριν τις 14:00 μετά το μεσημέρι, ξεκίνησαν να γράφουν όλα τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας με κόκκινη μπογιά στο πλακόστωτο τμήμα μπροστά από τη Βουλή.

Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων, μέσα στη διάρκεια της νύχτας, έσπευσαν να κάνουν εργασίες καθαρισμού στο σημείο όπου γράφτηκαν τα ονόματα.

Η αρμόδια αντιδήμαρχος, Ρωξάνη Μπέη, απάντησε σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής "Καλημέρα Ελλάδα" ότι "δεν δόθηκε ποτέ καμία εντολή για να καθαριστεί το σημείο από τα ονόματα" ενώ έδειξε πλήρη άγνοια για το περιστατικό.

Η ίδια, δήλωσε έκπληκτη για το περιστατικό που πληροφορήθηκε αργά το βράδυ εκ των υστέρων από βίντεο που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου και απάντησε στό ότι δεν ήταν κάποια στοχευμένη ενέργεια, αλλά κάθε βράδυ, συνεργείο του Δήμου καθαρίζει το πλακόστρωτο μπροστά από τη Βουλή, πολλώ δε μάλλον μετά από την πραγματοποίηση πορείας ή συγκέντρωσης.

Χωρίς να δικαιολογεί την εν λόγω πράξη με την οποία διαφωνεί, είπε ότι το συνεργείο έπραξε αυτοβούλως.

Η αντιδήμαρχος Ρωξάνη Μπέη εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό στην οποία αναφέρει:

"Συνεργείο της καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων έσβησε χθες βράδυ τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, που είχαν γραφτεί στην πλατεία Συντάγματος, μετά από πρόσκληση του φρουράρχου της Βουλής.



Δηλώνω κατηγορηματικά ότι ουδέποτε έδωσα εντολή να συμβεί κάτι τέτοιο και ουδέποτε ενημερώθηκα γι’ αυτήν την αδικαιολόγητη ενέργεια, η οποία με βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετη. Η κριτική που ασκείται είναι απολύτως δικαιολογημένη.



Ζητώ συγγνώμη από τις οικογένειες και από τους χιλιάδες πολίτες, ανάμεσα στους οποίους ήμουν και εγώ, που διαδήλωσαν, ζητώντας δικαιοσύνη για τα θύματα των Τεμπών".

