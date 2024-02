Πολιτική

Εξεταστική για τα Τέμπη – Αγοραστός: Δεν καταθέτω, επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής

Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των εκπροσώπων των κομμάτων, στην επιλογή του τέως Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

Την πρόθεση του να καταθέσει μόνο ενώπιον της δικαιοσύνης και όχι και στην σχετική Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής εξέφρασε την Πέμπτη ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, κληθείς να καταθέσει ενώπιον της επιτροπής αυτής.

Ο κ. Αγοραστός ανέφερε: «Εκφράζω την βαθύτατη θλίψη και συντριβή μου για το δυστύχημα, κατανοώντας τον πόνο των συγγενών. Ασκώ, κατ' άρθρο 104 του ΚΠΔ το δικαίωμα σιωπής, επιφυλασσόμενος να παράσχω εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών. Σε βάρος μου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το αδίκημα της παραβίασης καθήκοντος από την εισαγγελία πρωτοδικών της Λάρισας. Με δεδομένη την ιδιότητά μου ως κατηγορουμένου δεν είναι δυνατόν να καταθέσω ως μάρτυρας. Αρνούμαι κάθε εις βάρος μου κατηγορία ως αβάσιμη και αδίκως έχει διατυπωθεί στο δημόσιο λόγο, η οποία αποτελεί απόρροια παραπλάνησης πολιτικών αντιπαραθέσεων και επιδιώξεων».

Οι αντιδράσεις των κομμάτων

Από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ο Ιάσων Φωτήλας, δήλωσε ότι ο μάρτυρας ήταν ξεκάθαρος και ότι μπορεί να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής.

Ομοίως από την αξιωματική αντιπολίτευση ο Βασίλης Κόκκαλής τόνισε πως ο μάρτυρας έχει το δικαίωμα αυτό και επισήμανε το τεκμήριο της αθωότητας.

Η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε: «Είναι κρίμα που ο κ. Αγοραστός επιλέγει το δικαίωμα της σιωπής. Ο συγκεκριμένος μάρτυρας έπρεπε να κληθεί νωρίτερα, πριν από την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε».

