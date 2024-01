Πολιτική

Δικαιοσύνη – Φλωρίδης: Οι αλλαγές μας θα φέρουν γρηγορότερες δίκες

Ποιες αρμοδιότητες θα ενοποιηθούν. Ποιες οι αλλαγές στο ζήτημα της αναστολής ποινων στο Ποινικό Δίκαιο.

Τα βασικά σημεία της επερχόμενης μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης επισήμανε την Πέμπτη ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Θα μπορούσα να έχω και ατομικά, ηθικό καθήκον να προσπαθήσω επισπευστεί μια δίκη όπως αυτή των Τεμπών, διότι εκείνο το διάστημα ταξίδευα με το σιδηροδρομικό δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη κατά κανόνα δύο φορές την εβδομάδα, άρα κατά τύχη και μόνο δεν ήμουν μέσα στο συρμό», εξομολογήθηκε ο κ. Φλωρίδης.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε ότι η χώρα μας στο πλαίσιο εκθέσεων πολλών Διεθνών Οργανισμών (κυρίως της ΕΕ), εκθέσεων τις οποίες παρακολουθούν οι διεθνείς επενδυτές πριν αποφασίσουν αν θα επιχειρήσουν στη χώρα μας, κρίνεται ως ιδιαίτερα αργή στους τομείς της έκδοσης δικαστικών αποφάσεων και της ουσιαστικής απόδοσης δικαιοσύνης.

Παράλληλα υπογράμμισε: «Με τη νέα μεταρρύθμιση δίνουμε βάρος στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών. Επίσης οι δικαστές του α’ βαθμού –πρωτοδίκες και ειρηνοδίκες– πρέπει να ενοποιηθούν ώστε η δικαστική ύλη των Πρωτοδικών να ανατεθεί σε περισσότερους δικαστές, αφού τώρα θα προστεθούν οι 1000 Ειρηνοδίκες μετά από σχετική επιμόρφωσή τους. Έτσι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Επί 112 χρόνια προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό, και υπάρχουν διαρκώς αντιδράσεις, κυρίως τοπικές».

Αναφορικά με την εξάπλωση του φαινομένου της ατιμωρησίας λόγω συνεχών αναστολών, εξήγγειλε ότι καταργείται η υποχρέωση του δικαστηρίου να χορηγήσει την αναστολή [ενν. σε καταδίκους έχοντες λευκό ποινικό μητρώο] σε περίπτωση ποινής φυλάκισης μέχρι 3 ετών. Αντ’ αυτού αν η ποινή είναι από 1 έως 2 έτη ο κατάδικος θα μπορεί να ζητήσει αναστολή ή να την εκτίσει, αν είναι από 2 έως 3 να ζητήσει αναστολή ή να εκτελέσει κοινωφελή εργασία και αν είναι από 2 έως 3 έτη να την εκτίσει ή να αιτηθεί μερικής αναστολής, με την προϋπόθεσηόμως ότι θα εκτίσει τουλάχιστον 6 μήνες.





