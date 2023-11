Οικονομία

Ποινικός Κώδικας: Τέλος στο ακαταδίωκτο των τραπεζιτών

Οικονομικά εγκλήματα όπως απιστία, υπεξαίρεση τοκογλυφία και απάτη, θα διώκονται πλέον αυτεπαγγέλτως.

Σημαντική αλλαγή αναφορικά με το ακαταδίωκτο των τραπεζιτών εισέρχεται στο νομοσχέδιο που ανακοίνωσε ο Υπουργός .Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης εν όψει των αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα.

Ειδικότερα θα διώκονται τα οικονομικά εγκλήματα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κ. Φλωρίδης, καθώς στο νομοσχέδιο που αφορά στην επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, ο υπουργός τόνισε -μεταξύ άλλων- ότι όλα τα κακουργήματα συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών εγκλημάτων, όπως απιστία, υπεξαίρεση τοκογλυφία και απάτη, διώκονται πλέον αυτεπαγγέλτως, δηλαδή δεν απαιτείται η υποβολή έγκλισης, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Το νέο μέτρο θα ισχύει τόσο για τα στελέχη των τραπεζών όσο και για τους υπαλλήλους τους.

Συγκεκριμένα αναφέρεται: "Αποκαθίσταται η δογματική βάση του ποινικού συστήματος ώστε όλα τα κακουργήματα, όπως και αυτά που έχουν οικονομικό αντικείμενο (απάτη, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, απιστία), να διώκονται αυτεπάγγελτα".

Να σημειωθεί πως η εν λόγω αναφορά για αλλαγή του νόμου έγινε το βράδυ της Τρίτης στην ΕΡΤ, και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, όπου ο υπουργός έπειτα από σχετική ερώτηση, έριξε το «γάντι» ξανά στον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι, ναι μεν το 2019 είχε προβλεφθεί ουσιαστικά η ασυλία των τραπεζιτών από διώξεις για τα κακουργήματα της απιστίας και της απάτης, αλλά τότε οι συνθήκες ήταν «εξαιρετικές» και επρόκειτο για «έκτακτη νομοθεσία της χρεοκοπίας». Πλέον, που η χώρα έχει μπει σε «κανονική» περίοδο, αυτή η ασυλία καταργείται.

