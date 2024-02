Λάρισα

Λάρισα - Θάνατος φοιτητή από πτώση τοίχου: Ποινικές διώξεις κατά ιδιοκτήτη και Πολεοδομίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι διωκόμενοι. Το χρονικό του αναπάντεχου θανάτου του φοιτητή.

-

Εξελίξεις σημειώνονται τις τελευταίες ημέρες στην πολύκροτη υπόθεση του κρητικού φοιτητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, ο οποίος το 2022 σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στο κέντρο της πόλης (συμβολή Ασκληπιού και Οικονόμου), πλακώθηκε από τοίχο και κολώνα μετά από μία… κλωτσιά που έδωσε σε μία μεταλλική πόρτα.

Ο Αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του ιδιοκτήτη του σπιτιού, αλλά και σε βάρος υπηρεσιακού στελέχους του Δήμου Λαρισαίων για ανθρωποκτονία από αμέλεια διά παραλείψεως και για κοινώς επικίνδυνη βλάβη από αμέλεια διά παραλείψεως. Ο άτυχος φοιτητής την Κυριακή 22.02.2022 κλώτσησε την παλιά πόρτα του σπιτιού με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μια σιδερένια κολώνα και μαζί ένα κομμάτι του τοίχου που τον καταπλάκωσε.

Ο νεαρός υπέστη βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, συνεπεία της οποίας, αποκλειστικά και μόνο, επήλθε ο θάνατός του, όπως αναφέρεται στην ιατροδικαστική έκθεση και στο κατηγορητήριο. Από εκείνη τη στιγμή, οι δικοί του άνθρωποι ζητούν την παραδειγματική τιμωρία όλων όσοι ευθύνονται για τον χαμό του παιδιού τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλειφτήρας για αγρότες: Η κάθοδος με τρακτέρ στην Αθήνα είναι μονόδρομος (βίντεο)

Ναυτιλιακή - Ηρειώτης: “Ο Αιγύπτιος είχε σκοπό να πάρει όμηρο την Δέσποινα Καρνέση και…”

Άγιος Βαλεντίνος: Αστυνομικός σκότωσε μάνα και κόρη - Πως γλίτωσε η πρώην σύντροφος του