Μεσολόγγι - Δολοφονία Μπάμπη: Η ιατροδικαστική εξέταση και οι έρευνες (βίντεο)

Τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης της σορού του Μπάμπη και ποιο στοιχείο αναμένεται να δώσει πολλές απαντήσεις στην υπόθεση.

Τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης του πτώματος, που φέρεται να είναι του 31χρονου Μπάμπη από το Μεσολόγγι, που αγνοούνταν εδώ και μέρες δείχνουν ότι έχει βληθεί από πίσω και πλάγια. Δεν υπάρχει ακόμα κάποιο στοιχείο ότι έχει συρθεί.

Από τον ιατροδικαστή έχει απαιτηθεί να γίνει και εξέταση DNA ώστε να είναι και τυπικά σίγουρος ότι πρόκειται για την σορό του Μπάμπη.

Μόλις ολοκληρωθεί και η εξέταση DNA το κείμενο της έκθεσης του ιατροδικαστή θα είναι και αυτό έτοιμο με την σειρά του.

Η σορός παραμένει ακόμα στο νεκροτομείο και δεν έχει παραδοθεί στους συγγενείς.

Παράλληλα οι έρευνες συνεχίζονται στην περιοχή. Αυτό που αναζητούν οι Αρχές είναι το όπλο το οποίο θα δώσει πολλές απαντήσεις στην υπόθεση. Η περιοχή παραμένει ακόμα αποκλεισμένη καθώς μπορεί να βρεθούν παραπάνω στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν τις έρευνες.

Ο κρεοπώλης

Εν τω μεταξύ, προφυλακίστηκε ο 50χρονος κρεοπώλης, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι.

Ο 50χρονος οδηγήθηκε τη Δευτέρα στον ανακριτή για να απολογηθεί για την δολοφονία του 31χρονου, η σορός του οποίου βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε βαλτώδη περιοχή στον κάμπο Ευηνοχωρίου. Ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε υπό δρακόντεια μέτρα στις φυλακές Κορυδαλλού.

Κατά την αποχώρηση της μεταγωγής ισχυρότατες δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ παρατάχθηκαν περιμετρικά των Δικαστηρίων Μεσολογγίου, ενώ τοποθετήθηκαν κιγκλιδώματα, ώστε να μην είναι εφικτή η προσέγγιση κόσμου, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις φοβούνταν επεισόδια από συγγενείς και φίλους του αγνοούμενου.

Ο 50χρονος συνεχίζει να κρατά το στόμα του κλειστό και να μην δίνει εξηγήσεις για τις αντιφάσεις που διαπιστώθηκαν από τις έρευνες και για τα κενά μνήμης που ο ίδιος επικαλέστηκε.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Γιώργος Καλλιακμάνης, Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, «η σορός ήταν μέσα στα καλάμια, αλλά όχι μέσα στο νερό. Υπάρχει αγροτικός δρόμος που φθάνει μέχρι το σημείο που βρέθηκε η σορός, η οποία ήταν σε βαλτώδη περιοχή, μέσα σε ένα χωράφι, από όπου περνάνε πολλά μικρά αυλάκια, τα οποία πέφτουν στην λιμνοθάλασσα».

«Οι αστυνομικοί που είδαν την σορό, λένε ότι έχει πυροβοληθεί στην αριστερή πίσω πλευρά», ανέφερε ο συνδικαλιστής αστυνομικός.

Προσέθεσε ότι «σε λίγα μέτρα υπήρχε μια τάφρος με νερό. Αν τον έριχνε εκεί, θα δυσκολευόταν να τον βρει ο σκύλος και drones της Αστυνομίας. Ίσως ο δράστης του είπε να στήσουν καρτέρι για αγριογούρουνο, του πήρε το όπλο και τον πυροβόλησε».

