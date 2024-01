Κοινωνία

Μεσολόγγι - Μπάμπης: Προφυλακίζεται ο κατηγορούμενος κρεοπώλης

Στον Κορυδαλλό οδηγείται ο 51χρονος, ο οποίος εξακολουθεί να αρνείται να δώσει απαντήσεις στις Αρχές.

Προφυλακίστηκε ο 50χρονος κρεοπώλης, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 31χρονου Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι.

Ο 50χρονος οδηγήθηκε τη Δευτέρα στον ανακριτή για να απολογηθεί για την δολοφονία του 31χρονου Μπάμπη από το Μεσολόγγι, η σορός του οποίου βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε βαλτώδη περιοχή στον κάμπο Ευηνοχωρίου. Ο κατηγορούμενος μεταφέρεται υπό δρακόντεια μέτρα στις φυλακές Κορυδαλλού.

Κατά την αποχώρηση της μεταγωγής ισχυρότατες δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ παρατάχθηκαν περιμετρικά των Δικαστηρίων Μεσολογγίου, ενώ τοποθετήθηκαν κιγκλιδώματα, ώστε να μην είναι εφικτή η προσέγγιση κόσμου, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις φοβούνταν επεισόδια από συγγενείς και φίλους του αγνοούμενου.

Ο 50χρονος συνεχίζει να κρατά το στόμα του κλειστό και να μην δίνει εξηγήσεις για τις αντιφάσεις που διαπιστώθηκαν από τις έρευνες και για τα κενά μνήμης που ο ίδιος επικαλέστηκε.

