Κοινωνία

Κορυδαλλός: Φωτιά σε pet shop - Απειλήθηκαν διαμερίσματα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα και προκάλεσε μεγάλες ζημιές.

-

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης για φωτιά σε κατάστημα στον Κορυδαλλό

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 6 το πρωί, σε κατάστημα, επί της οδού Διαμαντίδη, στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Κορυδαλλό.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 υδροφόρα οχήματα, ωστόσο, η καταστροφή στο pet shop ήταν ολοκληρωτική.

Δυστυχώς, από την φωτιά δεν γλίτωσαν ζώα που υπήρχαν στο κατάστημα, κυρίως πτηνά, τα οποία έχασαν την ζωή τους

Επί τόπου βρέθηκε και κλιμακοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής, καθώς από τη φωτιά απειλήθηκαν και δύο διαμερίσματα που βρίσκονται πάνω από το κατάστημα, απο τα οποία απομακρύνθηκαν εγκαίρως οι ένοικοι.

Σύμφωνα με τον ρεπορτερ της εκπομπής "Καλημέρα Ελλάδα" Λάζο Μαντικό, οι φλόγες προκάλεσαν μεγάλες ζημιές και σε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο έξω από το κατάστημα.









Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - Πέμπτη: Άνοδος θερμοκρασίας και τοπικές βροχές

Ίλιον: εμπρηστικός μηχανισμός σε ξυλουργείο

Σαλαμίνα - Λακκούβα: Οδηγός μηχανής τραυματίστηκε από πτώση (βίντεο)