Τραγωδία στα Τέμπη – Αποκάλυψη ΑΝΤ1: Το έγγραφο Αγοραστού για το μπάζωμα

Το έγγραφο του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας και η απάντηση Τριαντάπουλου. Ποιος έδωσε τελικά την εντολή για το σβήσιμο των ονομάτων από το Σύνταγμα.

Ρεπορτάζ: Κέλλυ Χεινοπώρου, Βαγγέλης Κοκολάκος

«Εγώ έκανα ένα εξώδικο στον κ.Αγοραστό ότι εκείνος εκτέλεσε αυτό το μπάζωμα και έλαβα απάντηση ότι «εγώ εκτέλεσα εντολές, και οι εντολές ήρθαν από τον κ.Τριαντόπουλο. Έγιναν δύο συνεδριάσεις και μετά μου δόθηκε αυτή η εντολή», δήλωσε η Μαρία Καριστιανού.

Ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε την εξώδικη απάντηση του Κώστα Αγοραστού, στην οποία κάνει αναφορά η Μαρία Καριστιανού. Τον Αύγουστο του 23, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας φωτογραφίζει τα μέλη του Συντονιστικού Οργάνου [που προΐστατο ο τότε υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό] ως εκείνα που αποφάσισαν το μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος, όμως δεν κατονομάζει τον Χρήστο Τριαντόπουλο.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο:

«Η περιφέρεια Θεσσαλίας και οι λοιπές αρμόδιες Αρχές... συμμορφούμενες με την ισχύουσα νομοθεσία ακολούθησαν τα όσα καθορίζονται από τις διατάξεις των νόμων και την 4ή έκδοση ειδικού σχεδίου διαχείρισης Ανθρώπινων απωλειών – στο οποίο και σας παραπέμπω – υπό την καθ όλα νόμιμη καθοδήγηση του γ.γ Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος και προΐσταται -ήταν άλλωστε παρών κατά την κρίση-τραγωδία-σύμφωνα με τα ισχύοντα»

Μετά από ερώτηση της Ελληνικής Λύσης για το θέμα, ο υφυπουργός Κλιματικής Αλλαγής Χρήστος Τριαντόπουλος στην ολομέλεια της βουλής, ήταν κατηγορηματικός ότι δεν έδωσε καμία εντολή να μπαζωθεί το σημείο του δυστυχήματος

«Δεν έδωσα εντολές για κάτι, δεν είχα τέτοιο ρόλο, αρμοδιότητα, δεν συμμετείχα συνεδριάσεις συντονιστικού, δεν αναφέρομαι στην εξώδικη απάντηση του Κ. Αγοραστού, το έχει δηλώσει κι ο ίδιος. Ήμουν εκεί να βοηθήσω όσους επιχειρούσαν δύσκολη κατάσταση, με σεβασμό γονείς και δικαιοσύνη που θα ρίξει φως σε όλα, με μέλημα το ποτέ ξανά από σύνθημα πραγματικότητα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Κλιματικής Αλλαγής.

Πάντως, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, για το αυθαίρετο μπάζωμα ο συντονιστής πυροσβεστικών υπηρεσιών Θεσσαλίας και στερεάς Ελλάδας φέρεται να έχει καταθέσει ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένη απόφαση του συντονιστικού οργάνου για επίστρωση του σημείου αλλά αυτό κατέστη αναγκαίο προκειμένου να ισοπεδωθούν οι εδαφικές ανωμαλίες ώστε οι γερανοί να επιχειρούν χωρίς κίνδυνο

«Μπαλάκι» και οι ευθύνες για το σβήσιμο των ονομάτων

Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις, τα ονόματα των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας γράφτηκαν ξανά μπροστά από την Βουλή, από φοιτητές που συμμετείχαν στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, ενώ έγγραφο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1 αποδεικνύει ποιος έδωσε εντολή να φτάσει συνεργείο του Δήμου για να σβήσει τα ονόματα των νεκρών:

Στις 28/2 στις 3.15 στο βιβλίο συμβάντων του τμήμα καθαριότητας του δήμου Αθηναίων, λαμβάνουν έναν τηλεφώνημα από την προεδρική φρουρά και όχι από τον αστυνομικό φρούραρχο της βουλής . Την ώρα εκείνη, έχουν γραφτεί τα πρώτα ονόματα στην πλατεία μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Από την σημείωση αυτή, γίνεται κατανοητό ότι το φρουραρχείο θεωρεί ότι τα ονόματα των 57 νεκρών είναι ... συνθήματα, ζητά ένα συνεργείο καθαρισμού ώστε αυτά να καθαριστούν, όμως -όπως φαίνεται σε υποσημείωση με κόκκινο στυλό -το αίτημα δεν πραγματοποιείται, καθώς υπήρχαν επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας, έτσι ενημερώθηκε η βραδινή βάρδια. Πηγές του φρουραρχείου σχολιάζουν πως δεν είχαν εικόνα τι ακριβώς ανέγραφαν τα «συνθήματα», δεν είχαν δει τα ονόματα. Έτσι , όταν έφτασε το βραδινό συνεργείο καθαρισμού , σε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, έσβησε τα ονόματα.

Ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» είπε: «Με πήρε ο κ.Δούκας μου ζήτησε συγνώμη, μου είπε ότι δεν ήταν ενήμερος, δεν ήταν δική του απόφαση, ούτε δική του εντολή και μου είπε όποτε θέλουμε να κατέβουμε οι γονείς στην Αθήνα για μας κάνει στο πάρκο Ελευθερίας κάτι σαν μνημείο, να γράψουμε τα ονόματα των ανθρώπων μας».

Οι συγγενείς του ελεγκτή της επιβατικής αμαξοστοιχίας που έχασε την ζωή του στην τραγωδία, διεκδικούν το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ ως αποζημίωση για ψυχική οδύνη. Σήμερα, κατά την πρώτη συζήτηση ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεδρίασης για της 5 Απριλίου.

