Τέμπη – Σύνταγμα: Μετά τις αντιδράσεις, πολίτες ξαναγράφουν τα ονόματα των θυμάτων (βίντεο)

Οι άνθρωποι που εισάκουσαν την αγανάκτηση των συγγενών, ξαναπήγαν στο Σύνταγμα και αποκατέστησαν την αυτοσχέδια "επιγραφή".

Μετά από τις έντονες αντιδράσεις για το γεγονός ότι συνεργείο καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, έσβησε από το πεζοδρόμιο της Πλατείας Συντάγματος μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, τα 57 ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, τα οποία διαδηλωτές της απεργιακής συγκέντρωσης έγραψαν εκεί την Τετάρτη τιμώντας τη μνήμη τους, πολίτες επανήλθαν την Πέμπτη στο χώρο της πλατείας και ξαναέγραψαν τα ονόματα στο ίδιο σημείο:

Αντιδράσεις των κομμάτων

Να σημειώσουμε ότι πέραν των συγγενών των θυμάτων, της κοινωνίας και των συλλογικών φορέων, το σβήσιμο των ονομάτων προκάλεσε επίσης την έντονη αντίδραση και πολλών κομμάτων της Βουλής. Τα κόμματα από το βήμα της Ολομέλειας, όπου συζητείτο το νομοσχέδιο για τον αιγιαλό, κατήγγειλαν, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη, την ενέργεια, ενώ τόνισαν ότι ποτέ δεν θα διαγραφεί από τη συλλογική μνήμη, ούτε το έγκλημα των Τεμπών, ούτε τα ονόματα των 57 θυμάτων, όσες προσπάθειες και να γίνουν.

Ο εισηγητής του νομοσχεδίου Στέλιος Πέτσας, επέκρινε την ενέργεια να «σβήσουν τα ονόματα των 57 θυμάτων που γράφτηκαν χθες μπροστά σε ένα μνημείο ενότητας για τον λαό μας, το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη». Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτά δεν έπρεπε να σβήσουν, για να θυμίζουν σε όλους, πολίτες και πολιτικούς ότι τα ονόματα αυτά δεν είναι πολιτικός βατήρας για μικροπολιτική εκμετάλλευση ώστε να ανέβουν ψηλότερα δημοσκοπικά πολιτικά κόμματα. Είναι ονόματα που αντιστοιχούν σε ψυχές που ζητούν δικαιοσύνη και είμαι βέβαιος ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα την αποδώσει και θα οδηγήσει τους ενόχους στην τιμωρία. Και εμείς ως πολιτικό σύστημα έχουμε ευθύνη με τις ενέργειες μας ώστε το ποτέ ξανά να γίνει πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας.

«Και αν σβήσανε τα 57 ονόματα, τίποτα δεν θα σβήσει τις 1,5 εκατ. υπογραφές που συγκεντρώθηκαν. Και να ξέρετε ότι θα γράφονται συνέχεια από τους φοιτητές. Τίποτα δεν μπορεί να τα σβήσει. Αντίθετα, δεν μπορεί να σβηστεί η ντροπή της κυβέρνησης για τη προσπάθεια συγκάλυψης αυτού του εγκλήματος», ανέφερε από την πλευρά του, ο τομεάρχης Οικονομικών και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης, επεσήμανε ότι «κάποιοι έδειξαν ιδιαίτερη σπουδή να σβηστούν τα 57 ονόματα των αθώων θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών από την πλατεία του Συντάγματος, μια κίνηση που έκρυβε έναν πολύ βαθύ συμβολισμό».

«Το μήνυμα στην κυβέρνηση είναι ότι οι 57 νεκροί είναι ολοζώντανοι στη μνήμη του ελληνικού λαού και τίποτα και κανένας δε θα τους σβήσει», υπογράμμισε η βουλευτής του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου.

«Η κυβέρνηση να ξέρει καλά ότι τα 57 ονόματα θα γραφτούν ξανά και ξανά γιατί έχουν χαραχτεί στην συλλογική μνήμη και τίποτα δεν μπορεί να τα σβήσει. Αυτό που δεν θα σβηστεί είναι η ντροπή της κυβέρνησης για τη προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος.

«Η σπουδή να σβήσετε ονόματα των 57 από το Σύνταγμα συνδυάζεται και με τη σπουδή σας να μπαζώσετε τον τόπο του δυστυχήματος», σημείωσε από την πλευρά της η εισηγήτρια του νομοσχεδίου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ελένη Καραγεωργοπούλου.

