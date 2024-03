Κοινωνία

Τέμπη - Ασλανίδης στον ΑΝΤ1: Πρώτα θα δικαιωθεί το παιδί μου και μετά θα πάω στο σημείο της τραγωδίας (βίντεο)

Ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας θύματος είπε μεταξύ άλλων για το σβήσιμο των ονομάτων μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη και ποια η τιμωρία που θέλει για τους κατηγορούμενους.

Ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας θύματος από την τραγωδία των Τεμπών μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Καλημέρα Ελλάδα''. Αρχικά είπε για το σβήσιμο των ονομάτων των θυμάτων που είχαν γραφτεί μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη «Με πήρε ο κ Δούκας και μου ζήτησε συγγνώμη και πρότεινε να κάνει κάτι σαν μνημείο στο πάρκο Ελευθερίας. Δεν ήταν δικιά του απόφαση ούτε δικιά του εντολή».

Συνέχισε λέγοντας: «Υποκλίνομαι στα παιδιά που πήραν την πρωτοβουλία να γράψουν τα ονόματα μπροστά απ΄πο το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη και ζήτησα να γράψω το όνομα του γιου μου. Ήμουν από τους λίγους συγγενείς εκεί καθώς οι περισσότεροι ήταν στο μνημόσυνο. Πρώτα θα δικαιωθεί το παιδί μου και μετά θα πάω στο σημείο της τραγωδίας».

Σχετικά με το μπάζωμα του σημείου της τραγωδίας ανέφερε: «Η λογική εξήγηση είναι ότι κάτι κρύβανε κάτι είχε η εμπορική αμαξοστοιχία, το μπάζωσαν για να κρύψουν την παράνομη μεταφορά φορτιού».

Στη συνέχεια τόνισε ότι τόσους μήνες οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων βρίσκουν εμπόδια και είπε ποια θα ήταν η δικαίωση για εκείνους: «Σε τόσους μήνες βρίσκουμε εμπόδια μπροστά μας. Ότι έκανε η δικαιοσύνη το έκανε μετά από πίεση των γονέων.

Η δικαίωση θα είναι να σωθούν οι επόμενοι να σταματήσει η βουλευτική ασυλία και να καταλογιστούν οι ευθύνες.

Χειρότερη από την δολοφονία είναι η βαρβαρότητα με την οποία φέρθηκαν στις σωρούς των παιδιών μας.»

Ακόμη αναφέρθηκε και στους υπεύθυνους για την τραγωδία των Τεμπών λέγοντας: «Δεν θέλουμε να επικοινωνήσει κανένας από τους υπευθύνους μαζί μας και ούτε το έχουν κάνει μέχρι στιγμής.

Αυτό που θέλω είναι να τιμωρηθούν με 57 φορές ισόβια οι 32 που κάλεσε ο ανακριτής».





