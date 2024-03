Πολιτική

Τέμπη - Ανδρουλάκης: Ζούμε την 4η πράξη της επιχείρησης συγκάλυψης

Καταλόγισε επίσης στην κυβέρνηση ότι «έχει μετατραπεί σε μία αγέλη εξουσίας όπου όποτε απειλείται η καρέκλα σας μετατρέπεστε σε ύαινες που επιτίθενται σε πολιτικούς αντιπάλους αλλά ακόμη και στους συγγενείς των θυμάτων».

Ανοίγοντας την ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για Εξεταστική-«παρωδία» και σχολιάζοντας την ομιλία του προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής Δ. Μαρκόπουλου είπε: «Ποιο ήταν το ύφος του κ. Μαρκόπουλου; Ήταν το ύφος ενός προέδρου μίας Εξεταστικής Επιτροπής που έχει ενσυναίσθηση τι συνέβη το βράδυ της τραγωδίας; Ένα δάχτυλο να το κουνάει συνεχώς σε ποιους;».

Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση για προσβολή των θεσμών. «Όσον αφορά τον αγώνα να μείνει η χώρα στην Ε.Ε. τον μαγαρίζουν οι συμπεριφορές σας. Είστε τα ίδια με αυτούς που 5 χρόνια έπαιζαν με τους θεσμούς όπως κάνετε σήμερα, γι’ αυτό γυρνάει την πλάτη ο λαός στην πολιτική γιατί είστε τα ίδια. Σκάνδαλα, συγκάλυψη, διχόνοια, τοξικότητα και το καλάμι της αλαζονείας το έχετε καβαλήσει. Η εποχή του κ. Μητσοτάκη για τη Ν.Δ. είναι μία εποχή μνημείο αλαζονείας και προσβολής του πολιτικού κόσμου και των θεσμών. Ό,τι κατηγορούσατε το μιμείστε» ανέφερε.

Επανερχόμενος στο σιδηροδρομικό δυστύχημα είπε πως «τη νύχτα της τραγωδίας, όταν 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όλοι μείναμε άφωνοι. Δεν περίμενε κανείς να αμφισβητείται σε μία ευρωπαϊκή χώρα το δικαίωμα σε ασφαλείς μεταφορές. Όταν μάλιστα μερικούς μήνες πριν ο αρμόδιος υπουργός έκανε και μαθήματα, όταν κάποιοι συνάδελφοι έλεγαν ότι υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας. Όλα αυτά προκαλούν στους Έλληνες θλίψη, οργή και αγανάκτηση» συνέχισε.

«Το πιο ασφαλές και πράσινο μέσο στην Ευρώπη το μετατρέψατε σε σύμβολο εθνικού πένθους και από τότε ακολουθείτε μία σταθερά προσβλητική στάση απέναντι στα θύματα και τους συγγενείς» συμπλήρωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση.

«Ο ευρωπαϊσμός στον οποίο αναφερθήκαμε, έχει πάει περίπατο, όταν απειλείται η καρέκλα σας περίπατο πάει και η διάκριση εξουσιών, και το κράτος δικαίου και ο οποιοσδήποτε σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πόσες φορές έχει πει ο κ. Μητσοτάκης ΄΄όλα στο φως΄΄. Και τι κάνει εντέλει; Σκοτάδι και συγκάλυψη. Αυτό επιχειρείτε και σε αυτή την περίπτωση».

«Σήμερα ζούμε την 4η πράξη της επιχείρησης συγκάλυψης στη Βουλή για την τραγωδία των Τεμπών» τόνισε και υπενθυμίζοντας την στάση του ΠΑΣΟΚ είπε πως «Εμείς εξαρχής σταθήκαμε απέναντι στην αλαζονική και προκλητική συμπεριφορά της Ν.Δ., χωρίς να ψάχνουμε ευθύνες πηγαίνοντας μέχρι τον Χαρίλαο Τρικούπη, όπως έκανε το ΚΚΕ δίνοντας σας διέξοδο διαφυγής».

«Επιμείναμε στην αναζήτηση της αλήθειας γι’ αυτό καταθέσαμε πρόταση σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής όταν ήρθε το πόρισμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας που εντόπιζε ευθύνες στον κ. Σπίρτζη και τον κ. Καραμανλή για παράβαση καθήκοντος και απιστία για τη ολοκλήρωση της σύμβασης 717 για την τηλεδιοίκηση που αν είχε ολοκληρωθεί στην ώρα της με το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σήμερα οι 57 οικογένειες αυτές δεν θα θρηνούσαν τους ανθρώπους τους» εξήγησε για να προσθέσει:

