Κόσμος

Γάζα - Χαμάς: Αρνητική απάντηση του Ισραήλ στην πρόταση εκεχειρίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς

-

Η Χαμάς προτείνει συγκεκριμένα μια εκεχειρία έξι εβδομάδων κατά τη διάρκεια της οποίας 42 όμηροι που κρατούνται στη Γάζα θα μπορούσαν να απελευθερωθούν με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Οσάμα Χαμντάν, δήλωσε σήμερα ότι η ισραηλινή απάντηση στην πρόταση της Χαμάς για εκεχειρία στη Γάζα είναι "γενικά αρνητική"

"Οι διαμεσολαβητές (στο Κατάρ) μας διαβίβασαν το βράδυ της Τρίτης τη θέση του Ισραήλ στην πρόταση της Χαμάς, "η οποία είναι συνολικά αρνητική και αποτελεί μια οπισθοδρόμηση" σε σχέση με την προηγούμενη στάση του, δήλωσε ο αξιωματούχος της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Βηρυτό.

Η Χαμάς προτείνει συγκεκριμένα μια εκεχειρία έξι εβδομάδων κατά τη διάρκεια της οποίας 42 όμηροι που κρατούνται στη Γάζα θα μπορούσαν να απελευθερωθούν με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: Αν αρκεστούμε σε αυτά που μας άφησαν οι πρόγονοί μας, η ζωή στην πατρίδα θα είναι σύντομη

Βουλή - Τέμπη: Επίθεση της Κωνσταντοπούλου στον Μαρκόπουλο

Οδηγός σχολικού άρπαξε παιδί από τον λαιμό επειδή... γελούσε (βίντεο)