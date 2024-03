Κόσμος

Μελόνι: Έπεσε θύμα deep fake πορνό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποζημίωση ζητά η Μελόνι μετά την ανάρτηση στο διαδίκτυο βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου με τη μορφή deepfake.

-

Η Τζόρτζια Μελόνι πρόκειται να καταθέσει ενώπιον δικαστηρίου σε πόλη της Σαρδηνίας στις 2 Ιουλίου. Οι εικόνες deep fake είναι αυτές στις οποίες το πρόσωπο ενός ατόμου προστίθεται ψηφιακά στο σώμα ενός άλλου. Ένας 40χρονος άνδρας, που πιστεύεται ότι παρήγαγε τα βίντεο της Ιταλίδας πρωθυπουργού και ο 73χρονος πατέρας του βρίσκονται υπό έρευνα.

Η αστυνομία δήλωσε ότι κατάφερε να τους βρει εντοπίζοντας την κινητή συσκευή που χρησιμοποιήθηκε για την ανάρτηση των βίντεο. Και οι δύο άνδρες κατηγορούνται για συκοφαντική δυσφήμιση. Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, ορισμένες υποθέσεις δυσφήμισης μπορεί να είναι ποινικές και να επισύρουν ποινή φυλάκισης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα βίντεο αναρτήθηκαν σε αμερικανικό πορνογραφικό ιστότοπο, όπου προβλήθηκαν «εκατομμύρια φορές» κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών. Η νομική ομάδα της Ιταλίδας πρωθυπουργού δήλωσε ότι, εάν το αίτημά της για αποζημίωση ευδοκιμήσει, θα δωρίσει τα 100.000 ευρώ σε ένα ταμείο για τη στήριξη γυναικών που έχουν πέσει θύματα ανδρικής βίας.

Η Maria Giulia Marongiu, δικηγόρος της Μελόνι δήλωσε ότι το ποσό ήταν «συμβολικό» και ότι η απαίτηση αποζημίωσης είχε ως στόχο να «στείλει ένα μήνυμα στις γυναίκες που είναι θύματα αυτού του είδους κατάχρησης εξουσίας να μη φοβούνται να υποβάλλουν μήνυση». Τα deep fake βίντεο της Τζόρτζια Meloni χρονολογούνται πριν από τον διορισμό της ως πρωθυπουργού το 2022.

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν: Αν αρκεστούμε σε αυτά που μας άφησαν οι πρόγονοί μας, η ζωή στην πατρίδα θα είναι σύντομη

Βουλή - Τέμπη: Επίθεση της Κωνσταντοπούλου στον Μαρκόπουλο

Οδηγός σχολικού άρπαξε παιδί από τον λαιμό επειδή... γελούσε (βίντεο)