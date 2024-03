Αθλητικά

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός: “Πράσινη” νίκη στο Βελιγράδι

Εύκολη επικράτηση του Παναθηναϊκού έναντι του Ερυθρού Αστέρα για την Euroleague.

Τα «πράσινα» τρίποντα έκαναν τη διαφορά στη Stark Arena, με τον Παναθηναϊκό να περνάει από την έδρα του Ερυθρού Αστέρα (89-76) και να απέχει μία νίκη από τη δεύτερη θέση και την Μπαρτσελόνα, την οποία υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την προσεχή Παρασκευή (22/3), με στόχο το θετικό αποτέλεσμα και την κάλυψη της διαφορά της ήττας του στον πρώτο γύρο (80-72).

Το «τριφύλλι» επικράτησε σχετικά εύκολα της ομάδας του Γιάννη Σφαιρόπουλου, για την 30ή αγωνιστική της Euroleague, βελτίωσε σε 19-11 το ρεκόρ του και υποχρέωσε στην 20ή ήττα τους Σέρβους, οι οποίοι δεν έχουν πλέον δικαίωμα στο όνειρο της πρόκρισης στα play in.

Με τις απαντήσεις από τα 6,75 (12/21 τρίποντα) να... σωπαίνουν κάθε προσπάθεια αντίδρασης του Ερυθρού Αστέρα, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στην τρίτη θέση και χρειάζεται ακόμη τέσσερα... βήματα για να μπει με το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ.

Σπουδαία εμφάνιση από τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους, 10 ασίστ, 3 ριμπάουντ, ένα κλέψιμο και κανένα λάθος σε 27 λεπτά συμμετοχής, ενώ πολύτιμοι ήταν για ακόμη μία φορά οι Ντίνος Μήτογλου (17π., 9ρ.), Ματίας Λεσόρ (19π., 6ρ., 4ασ.), Κέντρικ Ναν (15π.) και Τζέριαν Γκραντ (12π., 4ρ., 5ασ.).

Από τον Ερυθρό Αστέρα των απουσιών (Γιόγκο Ντος Σάντος, Μπράνκο Λάζιτς και Νίκολα Τόπιτς), ξεχώρισαν οι Νεμάνια Νέντοβιτς και Ντέγιαν Νταβιντόβατς, οι οποίοι σημείωσαν από 19 πόντους.

Αξίζει να σημειωθεί η σπουδαία κίνηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία φιλοξένησε στα court seats δίπλα από τον «πράσινο» πάγκο τον γιο του Αλέξανδρου Νικολαΐδη και της Ρούξι Ντουμιτρέσκου, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, Φίλιππο.

Στο νεαρό, μάλιστα, του έδωσαν δώρο και μία φανέλα του Ματίας Λεσόρ, την οποία υπέγραψε ο Γάλλος σέντερ μετά το ματς, όταν ο Φίλιππος επισκέφθηκε τα αποδυτήρια και φωτογραφήθηκε και με τον Κώστα Σλούκα.

Τα δεκάλεπτα: 20-29, 41-51, 56-70, 76-89

Μετά από μία νωχελική εκκίνηση, ο Παναθηναϊκός βρήκε ρυθμό από τα 6,75 στο 5ο λεπτό και μετρώντας 7/9 τρίποντα στην πρώτη περίοδο πήρε τα ηνία και έκλεισε το δεκάλεπτο στο +9 (20-29).

Με την επίθεση σε πρώτο πλάνο και τα μακρινά σουτ να συνεχίζουν να κάνουν τη ζημιά, οι «πράσινοι» δεν έχασαν τη διάρκεια τους στο κομμάτι της παραγωγικότητας, εκτόξευσαν τη διαφορά στο +14 (22-36 στο 12΄), ενώ με τα τρίποντα να κόβουν κάθε προσπάθεια απάντησης των Σέρβων, το «τριφύλλι» παρέμεινε σε απόσταση ασφαλείας μέχρι το ημίχρονο (41-51).

Ο Ερυθρός Αστέρα αύξησε την πίεση στην τρίτη περίοδο, αλλά ο Παναθηναϊκός αξιοποίησε τα κενά και τα λάθη των Σέρβων, επαναφέροντας τη διαφορά στο +14 στο 27΄ (48-62) και στο τέλος του δεκαλέπτου (56-70), μπαίνοντας ήσυχος στον... επίλογο της αναμέτρησης.

Μία... χαλάρωση στα πρώτα λεπτά επέτρεψε στους γηπεδούχους να πιστέψουν στην ανατροπή, μειώνοντας στο 35΄ σε 65-73, αλλά μέχρι εκεί... Ο Παναθηναϊκός έβγαλε όλες τις απαραίτητες άμυνες, τη στιγμή που η φροντ λάιν και η περιφέρεια των «πράσινων» έβρισκε λύσεις, οδηγώντας το «τριφύλλι» δίχως άγχος στο τελικό 76-89.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γκαρσία - Παστούσιακ - Κονσταντίνοβς

Οι συνθέσεις:

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Γιάννης Σφαιρόπουλος): Σμαρτ 2, Λαζάρεβιτς, Τεόντοσιτς 4, Χάνγκα 2, Νταβίντοβατς 19 (2), Μίτροβιτς 6, Τόμπι, Μπόλομποϊ 11 (1), Ίλιτς 9, Νέντοβιτς 19 (3), Γκεντράιτις 4, Γκιλέσπι.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Μωραΐτης, Μπαλτσερόφσκι, Σλούκας 17 (3), Γκραντ 12 (2), Ναν 15 (3), Λεσόρ 19, Γκριγκόνις 8 (2), Ερνανγκόμεθ 1, Μήτογλου 17 (3).

