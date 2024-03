Αθλητικά

Ελλάδα – Καζακστάν: Αντίστροφη μέτρηση για τα προκριματικά του Euro 2024

Η Εθνική Ελλάδος υποδέχεται το Καζακστάν για τα προκριματικά του Euro 2024.

Το πρώτο από τα δύο βήματα που χρειάζεται ώστε να βρεθεί στην τελική φάση του Euro 2024, είκοσι χρόνια μετά το έπος της Πορτογαλίας, θέλει να κάνει η Εθνική Ελλάδος κόντρα στο Καζακστάν. Για πρώτη φορά στην ιστορία της στα προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η «Γαλανόλευκη» θα συμμετάσχει σε διαδικασία play-offs.

Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει απόψε το Καζακστάν στην OPAP Arena (21:45, Newsit.gr, Novasports Prime, Alpha) σε νοκ άουτ παιχνίδι και σε περίπτωση νίκης θα υπάρξει άλλος ένας μονός αγώνας, εκτός έδρας, με το νικητή του Γεωργία – Λουξεμβούργο, για μια θέση στο Euro 2024.

«Υπογραμμίζεται ότι λόγω της αυξημένης προσέλευσης και των αυστηρών μέτρων ασφαλείας που θα ισχύσουν, η άφιξή των φιλάθλων στο γήπεδο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον 45 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός στις θύρες εισόδου» ανέφερε η ΕΠΟ σε ανακοίνωσή της.

ΕΠΟ - Euro 2024: “Χρυσώνει” τους παίκτες της Εθνικής, αν περάσουν…

«Χρυσώνει» τους διεθνείς ποδοσφαιριστές η ΕΠΟ στην περίπτωση που η Εθνική Ανδρών εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Γερμανίας, το καλοκαίρι του 2024.

Λίγο πριν τον πρώτο αγώνα των πλέι οφ στο Euro 2024 με αντίπαλο το Καζακστάν (21/03, 21:45) στην OPAP Arena, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία γνωστοποίησε την καταβολή ενός πολύ υψηλού πριμ σε περίπτωση επίτευξης του στόχου που έχει τεθεί.

Συγκεκριμένα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ αποφάσισε να διαθέσει στους διεθνείς το 50% του μπόνους συμμετοχής που θα εισπράξει από την UEFA σε περίπτωση πρόκρισης της Ελλάδας στην τελική φάση.

Πάνω-κάτω, πρακτικά αυτό «μεταφράζεται» σε ένα ποσό πέριξ των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, καθώς η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία θα μοιράσει στις συμμετέχουσες ομάδες από 9 εκατομμύρια ευρώ.





