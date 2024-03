Υγεία - Περιβάλλον

Μεταμόσχευση νεφρού από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε ασθενή

Ο 62χρονος ασθενής «αναρρώνει καλά» από την επέμβαση, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν.

Για πρώτη φορά, Αμερικανοί χειρουργοί μεταμόσχευσαν το νεφρό ενός γενετικά τροποποιημένου χοίρου σε ασθενή, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς την πιθανή λύση της χρόνιας έλλειψης οργάνων, ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, στη Βοστόνη.

Ο 62χρονος ασθενής «αναρρώνει καλά» από την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου μία εβδομάδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στο πρόσφατο παρελθόν έχουν γίνει και άλλες μεταμοσχεύσεις νεφρών από γενετικά τροποποιημένους χοίρους και τα όργανα λειτούργησαν, όμως οι ασθενείς που τα έλαβαν ήταν ήδη εγκεφαλικά νεκροί.

Η τετράωρη επέμβαση πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου και σηματοδοτεί «έναν σημαντικό σταθμό στην αναζήτηση διαθέσιμων οργάνων για τους ασθενείς» ανέφερε το νοσοκομείο.

Το νεφρό του χοίρου προήλθε από το εργαστήριο eGenesis στο Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης, το οποίο δηλώνει ότι έχει ως στόχο του να βάλει τέλος στην έλλειψη οργάνων για μεταμόσχευση και να αλλάξει ριζικά τις θεραπείες της ανεπάρκειας οργάνων.

