Τέμπη - Σύμβαση “717”: Ελεύθεροι με εγγυήσεις – μαμούθ οι δυο πρώτοι κατηγορούμενοι

Η εγγύηση ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ για τους δύο πρώτους κατηγορούμενους. Τι γίνεται με τους υπόλοιπους 21 κατηγορούμενους.

Ελεύθεροι με εγγυοδοσία-μαμούθ που αθροιστικά ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους στην Ελληνίδα Ευρωπαία Ανακρίτρια Χρ.Σαλάππα οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι για τη μη έγκαιρη υλοποίηση της σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ.

Πρόκειται για δύο στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, στα οποία με σύμφωνη γνώμη της Ελληνίδας Ευρωπαίας Εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου, επιβλήθηκε εγγύηση ύψους 500 χιλιάδων και 600 χιλιάδων ευρώ αντίστοιχα. Παράλληλα, τους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Οι απολογίες των υπολοίπων εικοσιενός κατηγορουμένων, οι οποίοι έχουν μπει στο στόχαστρο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας αντιμετωπίζοντας κακουργηματικού βαθμού κατηγορίες θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα και θα ολοκληρωθούν εντός Απριλίου.

Κατά περίπτωση οι 23 κατηγορούμενοι βαρύνονται με αδικήματα όπως απάτη, απιστία, ψευδή βεβαίωση με σκοπό τον παράνομο προσπορισμό οφέλους, ηθική αυτουργία στην απάτη και τις ψευδείς βεβαιώσεις, με την εκτιμώμενη ζημιά να ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί από τις ευρωπαϊκές διωκτικές αρχές, «οι κατηγορούμενοι υπάλληλοι της ΕΡΓΟΣΕ δεν είχαν ειλικρινή πρόθεση να εφαρμόσουν την Σύμβαση 717/2014 και να υλοποιήσουν το αντικείμενο αυτής —το οποίο μάλιστα συνδεόταν άρρηκτα με την ασφάλεια κυκλοφορίας των τρένων, όπως αποδείχθηκε με τον τραγικότερο τρόπο από το δυστύχημα στο Άδενδρο και το πρόσφατο πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, τα οποία, θα είχαν με βεβαιότητα αποφευχθεί εάν είχε ολοκληρωθεί το αντικείμενο της Σύμβασης 717 με το σύστημα ETCS σε λειτουργία».