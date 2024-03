Κόσμος

Ιταλία - Μελόνι: Η φωτογραφία της που έγινε viral – “Κρύβεται” μέσα στο σακάκι της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτογραφία της Ιταλίδας Πρωθυπουργού που τις τελευταίες ώρες έγινε viral. Τι δηλώνει η ίδια για το περιστατικό.

-

«Viral» έχει γίνει τις τελευταίες ώρες φωτογραφία της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία κρύβει το πρόσωπό της μέσα στο σακάκι της, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση στο κοινοβούλιο της Ρώμης.

Η φωτογραφία αναπαράχθηκε από όλα τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αλλά και από την Wall Street Journal, στο πρωτοσέλιδό της.

Το όλο συμβάν σχετίζεται με ομιλία της Ιταλίδας πρωθυπουργού στη Bουλή. Κατά τη διάρκεια ενός σύντομου διαλόγου, ο επικεφαλής των Ιταλών οικολόγων 'Αντζελο Μπονέλι είπε στην Μελόνι «να μην τον κοιτάζει με βλέμμα που προκαλεί έντονη ανησυχία».

Η πρωθυπουργός της χώρας αντέδρασε με μια θεαματική κίνηση. Πρώτα άνοιξε διάπλατα τα χέρια της και αμέσως μετά «κρύφτηκε» μέσα στο σακάκι της. Σκηνή που απαθανάτισαν οπερατέρ και φωτογράφοι.

Η ίδια η Τζόρτζια Μελόνι σχολιάζοντας το ασυνήθιστο συμβάν μέσω του διαδικτύου υπογράμμισε: «Παρατηρώ ότι πολλά μέλη της αντιπολίτευσης αντέδρασαν έκπληκτα επειδή απάντησα με ειρωνεία, καλύπτοντας το πρόσωπό μου, στη δήλωση του ηγέτη των οικολόγων ώστε να μην προκαλέσω άγχος στο συνάδελφο».

Η Μελόνι, πάντως, ζήτησε «συγγνώμη από τον συνάδελφό της και από οποιονδήποτε άλλον μπορεί να ένιωσε ενδεχομένως την όποια ανησυχία».