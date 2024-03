Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 22 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Την μνήμη ποιων Αγίων τιμά στις 21 Μαρτίου η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε χρόνια πολλά.

Σήμερα, Παρασκευή 22 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2024 είναι οι Α΄ Χαιρετισμοί και τιμάται η μνήμη της Αγίας Δροσίδας και των πέντε Παρθένων, και του Αγίου Βασιλείου Ιερομάρτυρα Πρεσβυτέρου Άγκυρας

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Δρόσος, Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσία, Δρόσω, Δροσοσταλία, Δροσοσταλίδα, Δροσίς *

Άγιος Βασίλειος Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος Άγκυρας

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Άγιος Βασίλειος έζησε στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη (360-363). Τον κατήγγειλαν στον έπαρχο Σατουρνίνο, ότι ειρωνευόταν και κατηγορούσε τις ενέργειες του Ιουλιανού κατά της Εκκλησίας.

Τότε διατάχθηκε από τον έπαρχο να δηλώσει δημόσια άρνηση του Ιησού Χριστού. Ο πιστός Ιερέας χαμογέλασε στην απαίτηση αυτή του έπαρχου και δήλωσε ότι ή ζωή του όλη άνηκε στο Ευαγγέλιο και το Σωτήρα των ψυχών.

Όταν ο έπαρχος απείλησε ότι θα τον βασανίσει σκληρά αν δεν αρνηθεί το Χριστό, τότε αυτός απάντησε: «Πώς δε, ενόμισας ότι εγώ θα ήρνούμην τον Χριστόν, αφού και ο τελευταίος εκ των πιστευόντων εις Αυτόν λαϊκών της ενορίας μου, είναι πρόθυμος να χύση το αίμα του δια την αγίαν μας πίστιν;». Ο Σατουρνίνος, τότε, τον βασάνισε και τον φυλάκισε.

Μετά από μερικές ήμερες, πέρασε από την Άγκυρα ο Ιουλιανός. Πληροφορήθηκε για τον πρεσβύτερο Βασίλειο και διέταξε να τον φέρουν μπροστά του. Άλλα διαπίστωσε ότι η πίστη του χριστιανού Ιερέα ήταν ακόμη ισχυρότερη. Τότε έδωσε διαταγή και τον θανάτωσαν με μαρτυρικό τρόπο.

Έτσι μαρτύρησε ο Άγιος Βασίλειος, το έτος 362 μ.Χ. και έλαβε το αμαράντινο στέφανο της δόξας του Θεού.

Απολυτίκιον

?χος γ'. Θείας Πίστεως

Θείου Πνεύματος, τ? ?πινεύσει, χρ?σμα ?γιον, ?εροσύνης, ?παξίως ?πεδέξω Βασίλειε, ?θεν ?ς θ?μα βασίλειον ?θυσας, τ? βασιλε? τ?ν α?ώνων το?ς ?θλους σου. Πάτερ ?σιε, Χριστ?ν τ?ν Θε?ν ?κέτευε, δωρήσασθαι ?μ?ν τ? μέγα ?λεος.

πηγή: ekklisiaonline.gr

