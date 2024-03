Κόσμος

Εκλογές - Τουρκία: Νεκρός 21χρονος σε καυγά για προεκλογικό φυλλάδιο

Η αστυνομία συνέλαβε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον οδήγησε στο αστυνομικό τμήμα.

Ο καυγάς που ξέσπασε μεταξύ ιδιοκτήτη επιχείρησης στην Αττάλεια και όσων ήθελαν να αφήσουν φυλλάδιο πολιτικού κόμματος κατέληξε σε αιματοχυσία. Δύο αδέρφια τραυματίστηκαν όταν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης πυροβόλησε με όπλο που έβγαλε από ένα συρτάρι. Ο Haktan Faik Coban, ένας από τους τραυματίες που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έχασε τη ζωή του.

Οι άνθρωποι που κατέβηκαν από το προεκλογικό λεωφορείο του CHP άφησαν φυλλάδια στο κατάστημα. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Σινάν Ε. Αντέδρασε και πέταξε τα φυλλάδια από το κατάστημα. Τότε ξέσπασε καυγάς αφού ο Αχμέτ Μπ., που βρισκόταν στο κατάστημα, είπε στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ότι αυτό που έκανε ήταν λάθοςκαι τον χαστούκισε, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

Οι ανιψιοί του Ahmet B., ο 21χρονος Haktan Faik Coban και ο27χρονος αδερφός του Burak Devran Coban, περνούσαν από εκεί και η διαμάχη εξελίχθηκε σε καυγά. Τότε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος Σινάν Ε. έβγαλε το όπλο του από το συρτάρι και πυροβόλησε έναν μόνο πυροβολισμό. Η σφαίρα πέρασε από την κοιλιά του Haktan Faik Coban και χτύπησε την κοιλιά του αδελφού του Burak Devran Coban.

Η αστυνομία συνέλαβε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, Σινάν Ε. και τον οδήγησε στο αστυνομικό τμήμα. Ο Haktan Faik Coban μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και υπέκυψε στα τραύματά του.

