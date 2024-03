Πολιτισμός

Θόδωρος Κατσαδράμης: Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός ηθοποιός

Την θλιβερή είδηση θανάτου του ηθοποιού γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Θοδωρής Κατσαδράμης, τα τελευταία χρόνια είχε απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητα

Ο ηθοποιός, ήταν γεννημένος το 1929, στις 20 Μαΐου, στο χωριό Δόξα Αρκαδίας. Ο Θοδωρής Κατσαδράμης διέγραψε μία λαμπρή πορεία σε κινηματογράφο και θέατρο

Ενώ ο Θοδωρής Κατσαδράμης είχε παίξει σε πολλές ταινίες σε κινηματογράφο και θέατρο, ο ρόλος του όμως ως ταξιτζής στην τηλεόραση ΥΕΝΕΔ, τον έκανε γνωστό και πολύ αγαπητό σε Ελλάδα και Αυστραλία.

Βιογραφία

Έλαβε μέρος σε δεκάδες παραστάσεις και έργα του σινεμά αλλά έγινε ευρύτερα γνωστός και γνώρισε μεγάλη επιτυχία από τη συμμετοχή του ως πρωταγωνιστής στην τηλεοπτική σειρά Ο ταξιτζής μας, που προβλήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970.



Εκπαιδεύθηκε στην Δραματική Σχολή του “Θεάτρου Τέχνης” του Καρόλου Κουν και πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στη θεατρική σκηνή το 1954. Είναι μέλος του Σ.Ε.Η.

Παντρεύτηκε δυο φορές. Πρώτη του σύζυγος υπήρξε η ηθοποιός Αγγέλικα Καπελλάρη και δεύτερη σύζυγος η γνωστή ηθοποιός Καίτη Παπανίκα, με την οποία απέκτησαν έναν γιο

Ανάμεσα στις ταινίες που έπαιξε ήταν οι: Οι τελευταίοι του Ρούπελ, Για μια χούφτα τουρίστριες, Οι γενναίοι του Βορρά, Ο τρελός τα έχει τετρακόσια, Καπετάν φάντης μπαστούνι, Εγώ ρεζίλεψα τον Χίτλερ, Ο θαυματοποιός και πολλές ακόμα.

«Πριν από λίγο μάθαμε την αποχώρηση από την ζωή του παλαίμαχου σπουδαίου ηθοποιού μας, Θόδωρου Κατσαδραμη, από τον αγαπημένο γιο του, Δημήτρη. Γεννημένος το 1929 και σπουδαίο στέλεχος του Θεάτρου Τέχνης, έγινε αγαπητός από τις δεκάδες ταινίες που έπαιξε από το 1955 ως το 2010 κι από τον θρυλικό ρόλο του ΤΑΞΙΤΖΗ στην τηλεόραση το 1975. Εργάτης του θεάτρου, αγωνιστής και οικογενειάρχης. Υπήρξε σύζυγος της Αγγέλικας Καπελλαρή και μετέπειτα της Καίτης Παπανίκα με την οποία απέκτησε τον Δημήτρη. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει από Τρίτη στο χωριό του. Καλό ταξίδι, αγαπημένε φίλε και συνάδελφε Θόδωρε..», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας με τους διαδικτυακούς του φίλους να σπεύδουν να συλλυπηθούν.

