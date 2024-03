Πολιτική

Βρυξέλλες - Μητσοτάκης: Με τον Ζελένσκι δεν έχω υπογράψει καμία συμφωνία

Τι ανέφερε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες μεταξύ άλλων για την Ουκρανία, τα Τέμπη και την χρηματοδότηση.

-

Επιτακτική χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την ανάγκη η Ευρώπη να επενδύσει περισσότερα στην ευρωπαϊκή άμυνα, μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως η σχετική συζήτηση έχει πια δρομολογηθεί με αφορμή τη διαρκή ευρωπαϊκή στήριξη στην Ουκρανία.

Για πρώτη φορά ακουμπάμε το ζήτημα της χρηματοδότησης της κοινής ευρωπαϊκής προσπάθειας, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνοντας ότι στο τραπέζι έχουν μπει οι δυνατότητες εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης για την ενίσχυση της άμυνας.

«Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ αυτής της επιλογής, ενδεχομένως μέσω της έκδοσης ευρωομολογων για την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.





«Καμία συμφωνία δεν έχω υπογράψει με τον Ζελένσκι»

Επανέλαβε πως δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία για την προστασία του εναέριου χώρου της Ουκρανίας με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λέγοντας «δεν θα μπορουσα να υπογράψω εν κρυπτώ, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά», τόνισε. Έσπευσε δε να προσθέσει, ότι η Ελλάδα στηρίζει τις προπάθειες του Κιέβου.



Η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της για τα Τέμπη

Σχετικά με τα Τέμπη τόνισε πως μια τραγωδία δεν πρέπει να πολιτικοποιείται ή να κομματικοποιείται, έκανε λόγο για «πολιτική σπέκουλα» και διερωτήθηκε σε τι αναφέρονται όσοι μιλούν για συγκάλυψη.

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η Δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της πιο γρήγορα και η εκδίκαση της υπόθεσης φαίνεται να κινείται με γρήγορους ρυθμούς.

