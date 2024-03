Life

“Peaky Blinders”: Ο Κίλιαν Μέρφι επιστρέφει για την ταινία

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός πρωταγωνίστησε στους έξι κύκλους του δημοφιλούς βρετανικού δράματος που προβλήθηκε από το 2013 έως το 2022.

Ο δημιουργός της τηλεοπτικής σειράς «Peaky Blinders», Στίβεν Νάιτ επιβεβαίωσε ότι ο Κίλιαν Μέρφι θα επαναλάβει τον ρόλο του ως γκάνγκστερ Τόμι Σέλμπι στην επερχόμενη spin-off ταινία.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός πρωταγωνίστησε στους έξι κύκλους του δημοφιλούς βρετανικού δράματος που προβλήθηκε από το 2013 έως το 2022. Το 2021 ανακοινώθηκε ότι αντί να ολοκληρωθεί η σειρά με έβδομη σεζόν, το τέλος θα παρουσιαστεί σε ταινία.

Σε δηλώσεις του κατά της διάρκειας της πρόσφατης πρεμιέρας του νέου του δράματος του BBC, «The Town», ο Στίβεν Νάιτ είπε ότι «ο Μέρφι επιστρέφει σίγουρα για την ταινία». «Τα γυρίσματα θα γίνουν τον Σεπτέμβριο, στο Ντίγμπεθ, στο Μπέρμιγχαμ» ανέφερε.

