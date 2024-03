Κόσμος

ΛΟΑΤΚΙ+: Η Ρωσία έβαλε το κίνημα στους “τρομοκράτες”

Η Ρωσία πρόσθεσε το κίνημα ΛΟΑΤΚΙ+ στον κατάλογο με τις εξτρεμιστικές και τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ποινικοποιώντας τη σεξουαλική ταυτότητα και έκφραση φύλου εκατομμύρια Ρώσων ανθρώπων.

Σύμφωνα τη ρωσική ηγεσία, η κίνηση αυτή -που έρχεται λίγες 24ωρα μετά τις εκλογές- «συμβαδίζει με την απόφαση του ρωσικού Ανώτατου Δικαστηρίου τον περασμένο Νοέμβριο που έκρινε ότι οι ακτιβιστές ΛΟΑΤΚΙ+ θα πρέπει να χαρακτηριστούν εξτρεμιστές».

Υπάρχουν φόβοι πως η μισαλλόδοξη στάση της Ρωσίας θα οδηγήσει σε συλλήψεις και διώξεις εναντίον ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων και ακτιβιστών. Ο κατάλογος των «εξτρεμιστικών οργανώσεων» τελεί υπό την εποπτεία μιας υπηρεσίας που ονομάζεται Rosfinmonitoring, η οποία έχει την εξουσία να «παγώσει» τους τραπεζικούς λογαριασμούς 14.000 και πλέον ανθρώπων και νομικών οντοτήτων που έχουν χαρακτηριστεί εξτρεμιστές και τρομοκράτες. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται από την Αλ Κάιντα και τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό Meta έως συνεργάτες του εκλιπόντος ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.

Η νέα καταχώρηση αναφέρεται στο «διεθνές κοινωνικό κίνημα ΛΟΑΤΚΙ και τις διαρθρωτικές του μονάδες», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Στο πλαίσιο της ακραία ομοφοβικής στροφής, υπό τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, προς αυτό που ο ίδιος περιγράφει ως «οικογενειακές αξίες που έρχονται σε αντίθεση με συμπεριφορές και στάσεις στην παρακμάζουσα Δύση», η Ρωσία έχει νομοθετήσει ακόμα πιο αυστηρούς περιορισμούς την τελευταία δεκαετία σε ό,τι αφορά τις εκφράσεις σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.

Μεταξύ άλλων μέτρων, έχει περάσει νόμους που χαρακτηρίζουν παράνομη την προώθηση «μη παραδοσιακών» σεξουαλικών σχέσεων και έχει απαγορεύσει τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου ή οποιαδήποτε ιατρική πράξη επαναπροσδιορισμού.

