Κέιτ Μίντλετον: Ανακοίνωσε πως πάσχει από καρκίνο (βίντεο)

Η ανακοίνωση έγινε από την ίδια σε μαγνητοσκοπημένο της μήνυμα.

Η πριγκίπισσα Κέιτ, η σύζυγος του διαδόχου του βρετανικού θρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ, ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει καρκίνο και έχει ξεκινήσει χημειοθεραπεία, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Μετά την εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα στα μέσα Ιανουαρίου, "οι εξετάσεις αποκάλυψαν την παρουσία καρκίνου", εξήγησε χωρίς να διευκρινίσει τη φύση της νόσου.

"Είμαι τώρα στην αρχή μιας θεραπείας" χημειοθεραπείας, πρόσθεσε η πριγκίπισσα της Ουαλίας. Η πριγκίπισσα Κέιτ δήλωσε ότι πάει "καλά" και ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτική της ζωή.

"Μας πήρε χρόνο να εξηγήσουμε τα πάντα στον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις", τα τρία παιδιά της με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, δήλωσε η Κέιτ.

"Όπως τους είπα, είμαι καλά, και γίνομαι πιο δυνατή κάθε μέρα εστιάζοντας σε πράγματα που θα με βοηθήσουν να θεραπευτώ", πρόσθεσε, λέγοντας ότι ελπίζει ότι ο κόσμος θα καταλάβει πως "χρειαζόμαστε χρόνο, χώρο και ήσυχη ιδιωτική ζωή καθόσον συνεχίζω τη θεραπεία μου".

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ', ο οποίος ανήλθε στον θρόνο τον Σεπτέμβριο του 2022, διαγνώστηκε επίσης με καρκίνο στις αρχές Φεβρουαρίου.

?? BREAKING: Kate Middleton has cancer - Kensington Palace pic.twitter.com/KXmfQbpjk9

— Politics UK (@PolitlcsUK) March 22, 2024

