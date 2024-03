Κόσμος

Λιβύη: Ομαδικός τάφος με δεκάδες μετανάστες

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, το πιθανότερο σενάριο είναι να «πέθαναν στην έρημο κατά τη μεταφορά τους από παράνομους διακινητές».

Ένας «ομαδικός τάφος» με σορούς τουλάχιστον 65 μεταναστών εντοπίστηκε αυτή την εβδομάδα στη νοτιοδυτική Λιβύη, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Ο ΔΟΜ ανέφερε ότι δεν είναι γνωστές οι συνθήκες θανάτου και οι εθνικότητες των μεταναστών «αλλά πιστεύεται ότι πέθαναν στην έρημο κατά τη μεταφορά τους από παράνομους διακινητές».

Ένας εκπρόσωπος του ΔΟΜ ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο «ομαδικός τάφος» εντοπίστηκε «από τις αρχές που είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια» στη Λιβύη.

Ο ΔΟΜ τόνισε επίσης ότι οι αρχές της Λιβύης διερευνούν αυτούς τους θανάτους και «τις καλεί, καθώς και τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, να διασφαλίσουν την αξιοπρεπή περισυλλογή των σορών, την ταυτοποίηση και τη μεταφορά των λειψάνων των νεκρών μεταναστών, την ενημέρωση των οικογενειών τους και τη συνδρομή για τη βοήθειά τους».

Σε μια μη επαληθευμένη ανάρτηση στο Facebook, το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών (CID) του υπουργείου Εσωτερικών της κυβέρνησης της Λιβύης με έδρα την Τρίπολη δημοσίευσε την Δευτέρα πλάνα από drone από μια περιοχή της ερήμου. Τα πλάνα δείχνουν λευκά σημάδια και μια κίτρινη ταινία γύρω από τα λείψανα των σορών που φέρουν αριθμούς πάνω τους.

Το CID είπε ότι τα πτώματα βρέθηκαν στην κοιλάδα αλ Τζαχρίγια στην πόλη αλ Σουφαϊρφ, περίπου 421 χλμ νότια της Τρίπολης.

